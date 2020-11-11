Гарик Харламов и Кристина Асмус делят дом за 10 миллионов евро

Российский юморист Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус делят имущество после развода. Издание Super.ru пишет, что бывшие супруги решают судьбу особняка на Рублевке, который стоит около 90-100 миллионов рублей (10-11 миллионов евро).
Известно, что 4-этажный особняк на Рублевском шоссе площадью 410 кв.м. находится на одном из самых больших участков - примерно восемь соток.
Рядом с домом концертный зал "Барвиха Luxury Village", куда Харламов часто ездит на съемки Comedy Club, а также школа "Президент", в которой учится дочь артистов - 6-илетняя Анастасия.
Особняк куплен в 2014 году вскоре после рождения дочери. Последние несколько лет в доме шел ремонт, семья перебралась в него весной во время самоизоляции.
СМИ пишут, что на данный момент недвижимость находится в распоряжении Кристины, где она живет вместе с ребенком.
Адвокат актрисы Марина Дубровская сообщила, что до окончания процесса они не готовы давать комментарии. Но вопрос будет решен в течении нескольких месяцев.
Напомним, пара официально развелась в конце октября 2020 года. Инициатором стал Гарик Харламов. Об этом он признался в подкасте Данилы Поперечного.