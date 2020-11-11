Гарик Харламов и Кристина Асмус делят дом за 10 миллионов евро

Известно, что 4-этажный особняк на Рублевском шоссе площадью 410 кв.м. находится на одном из самых больших участков - примерно восемь соток.

Рядом с домом концертный зал "Барвиха Luxury Village", куда Харламов часто ездит на съемки Comedy Club, а также школа "Президент", в которой учится дочь артистов - 6-илетняя Анастасия.

Особняк куплен в 2014 году вскоре после рождения дочери. Последние несколько лет в доме шел ремонт, семья перебралась в него весной во время самоизоляции.

СМИ пишут, что на данный момент недвижимость находится в распоряжении Кристины, где она живет вместе с ребенком.

Адвокат актрисы Марина Дубровская сообщила, что до окончания процесса они не готовы давать комментарии. Но вопрос будет решен в течении нескольких месяцев.