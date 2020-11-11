Майкл Джей Фокс вернулся к роли Марти Макфлая из "Назад в будущее" в клипе Lil Nas X

Напомним, что последняя серия фильма "Назад в будущее" вышла 30 лет назад. Теперь исполнитель главной роли Майкл Джей Фокс, сыгравший юного Марти Макфлая, вернулся в легендарном образе.

Его герой вновь застрял в ковбойском городке из прошлого, но теперь в клипе рэпера Lil Nas X на трек Holiday, тизер которого был опубликован на YouTube-канале музыканта.

На видео рэпер находит шапку Санта-Клауса и узнает, что ему предстоит стать новым Сантой. Действие разворачивается около салуна, и за всем этим наблюдает Марти Макфлай.

После рэпер садится в оленью упряжку, а Марти кричит ему: "Делай что хочешь, но не попадай в 2020 год!".