Никита Михалков заявил в полицию на экологов, которые сняли ролик о вырубке леса

Режиссер потребовал установить авторов ролика "Никита Михалков вырубает русский лес. Реакция людей" на канале "Нижегородский Экопатруль".

Экологи указывают, что в Нижегородской области шла вырубка леса, которой занималась компания по изготовлению деревянной мебели, принадлежащая Никите Михалкову.

Активисты указали, что Никите Сергеевичу принадлежит около 30 гектаров леса. Сообщается, что территорию арендовали на 49 лет.

Ранее режиссер Никита Михалков в свой программе "БесогонTV" заявил, что "море людей" на протестах в Беларуси - это компьютерная графика.