Моргенштерн выпустил совместный трек с американским рэпером Lil Pump

Напомним, что американский исполнитель прославился в 2017 после выхода трека "Gucci Gang", который быстро стал вирусным в социальных сетях и занял первые места в престижных мировых чартах.

Моргенштерн советовал Тимати не выпускать свой новый альбом в этот же день, что и он. Но артист все равно выпустил свою седьмую студийний пластинку. Альбом носит название "Транзит". В него вошли песни "El Problema", "Rolls-Royce", "Звездопад»", а также треки с Гуфом, ST и Павлом Мурашовым.