Сб, 14.11.2020
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Александр Лукашенко

Моргенштерн выпустил совместный трек с американским рэпером Lil Pump

ФОТО: скриншот видео

Популярный исполнитель Моргенштерн записал трек с с американским рэпером Lil Pump. Об этом пишет "Муз-Тв".

13 ноября состоялась премьера долгожданного совместного трека состоялась 22-летнего Моргенштерна с 20-летним рэпером Lil Pump.

Напомним, что американский исполнитель прославился в 2017 после выхода трека "Gucci Gang", который быстро стал вирусным в социальных сетях и занял первые места в престижных мировых чартах. 

Совместный трек носит название "Wataf*k?!". Бит к нему написал бывший саунд-продюсер рэпера Слава Marlow, который сейчас стремится к сольной карьере. 

Моргенштерн советовал Тимати не выпускать свой новый альбом в этот же день, что и он. Но артист все равно выпустил свою седьмую студийний пластинку. Альбом носит название "Транзит". В него вошли песни "El Problema", "Rolls-Royce", "Звездопад»", а также треки с Гуфом, ST и Павлом Мурашовым.

Ранее Моргенштерн стал "Музыкантом года" по версии журнала GQ.

*Осторожно, ненормативная лексика!

Видео: Моргенштерн и Lil Pump - "Wataf*k?!"

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