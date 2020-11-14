Моргенштерн выпустил совместный трек с американским рэпером Lil Pump

Популярный исполнитель Моргенштерн записал трек с с американским рэпером Lil Pump. Об этом пишет "Муз-Тв".
13 ноября состоялась премьера долгожданного совместного трека состоялась 22-летнего Моргенштерна с 20-летним рэпером Lil Pump.
Напомним, что американский исполнитель прославился в 2017 после выхода трека "Gucci Gang", который быстро стал вирусным в социальных сетях и занял первые места в престижных мировых чартах.
Совместный трек носит название "Wataf*k?!". Бит к нему написал бывший саунд-продюсер рэпера Слава Marlow, который сейчас стремится к сольной карьере.
Моргенштерн советовал Тимати не выпускать свой новый альбом в этот же день, что и он. Но артист все равно выпустил свою седьмую студийний пластинку. Альбом носит название "Транзит". В него вошли песни "El Problema", "Rolls-Royce", "Звездопад»", а также треки с Гуфом, ST и Павлом Мурашовым.
Ранее Моргенштерн стал "Музыкантом года" по версии журнала GQ.
*Осторожно, ненормативная лексика!
Видео: Моргенштерн и Lil Pump - "Wataf*k?!"