Стали известны все победители премии "GQ Человек года" 2020

"Человека года" было выбрать невероятно сложно, потому что по всей России их миллионы - и это врачи. Об этом со сцены объявили главный редактор GQ Игорь Гаранин и коммерческий директор журнала Мария Брайнис.

"Актером года" стал Юра Борисов ("Бык", "Фея", "Калашников" и другие фильмы);

("Бык", "Фея", "Калашников" и другие фильмы); "Музыкантом года" стал Моргенштерн.

(любопытный факт: как заметили журналисты портала PeopleTalk.ru, артист вышел получать награду и сказал речь, которую ранее на вручении говорил Оксимирон);

(любопытный факт: как заметили журналисты портала PeopleTalk.ru, артист вышел получать награду и сказал речь, которую ранее на вручении говорил Оксимирон); "Открытием года" назвали звезду Dream Team House Даню Милохина.

Были еще герои этого непростого периода, создатели приложения для медитации и здорового сна Loóna, - Евгений Невгень, Андрей Янкуревич, Дмитрий Дорин и Сергей Гончар - поделили между собой премию "Бизнесмен года".

Продюсером года стал переформатировавший канал СТС Вячеслав Муругов, а режиссером - автор сериала "Чики" Эдуард Оганесян;

За спортивные успехи отметили гимнаста Никиту Нагорного;

"Лицо с экрана" получил Алексей Пивоваров , автор YouTube-канала "Редакция";

, автор YouTube-канала "Редакция"; Ресторатора Антона Пинского поблагодарили за запуск "Simach в Недальнем";

поблагодарили за запуск "Simach в Недальнем"; Премия "Настоящий герой сериалов" ушла к Константину Богомолову .

. "Автор года" - Борис Акунин, а руководитель сервиса "Яндекс.Лавка" Илья Красильщик стал Man of the city by Johnnie, по версии Johnnie Walker.