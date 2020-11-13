Стали известны все победители премии "GQ Человек года" 2020

12 ноября в Москве состоялась торжественная церемония вручения премии "GQ Человек года". Премия проходила уже в 18-й раз. Об этом пишет Tatler.ru.
"Человека года" было выбрать невероятно сложно, потому что по всей России их миллионы - и это врачи. Об этом со сцены объявили главный редактор GQ Игорь Гаранин и коммерческий директор журнала Мария Брайнис.
- "Актером года" стал Юра Борисов ("Бык", "Фея", "Калашников" и другие фильмы);
- "Музыкантом года" стал Моргенштерн.
(любопытный факт: как заметили журналисты портала PeopleTalk.ru, артист вышел получать награду и сказал речь, которую ранее на вручении говорил Оксимирон);
- "Открытием года" назвали звезду Dream Team House Даню Милохина.
Были еще герои этого непростого периода, создатели приложения для медитации и здорового сна Loóna, - Евгений Невгень, Андрей Янкуревич, Дмитрий Дорин и Сергей Гончар - поделили между собой премию "Бизнесмен года".
- Продюсером года стал переформатировавший канал СТС Вячеслав Муругов, а режиссером - автор сериала "Чики" Эдуард Оганесян;
- За спортивные успехи отметили гимнаста Никиту Нагорного;
- "Лицо с экрана" получил Алексей Пивоваров, автор YouTube-канала "Редакция";
- Ресторатора Антона Пинского поблагодарили за запуск "Simach в Недальнем";
- Премия "Настоящий герой сериалов" ушла к Константину Богомолову.
- "Автор года" - Борис Акунин, а руководитель сервиса "Яндекс.Лавка" Илья Красильщик стал Man of the city by Johnnie, по версии Johnnie Walker.
GQ (Gentlemen’s Quarterly) - это ежемесячный мужской журнал, издание о моде и стиле - бизнес, спорт, истории успеха, мода, здоровье, путешествия, женщины, эротика, автомобили и технические новинки. Основан в 1957 году как ежеквартальное приложение про моду к журналу Esquire. Неоднократно признавался самым влиятельным журналом в мире.