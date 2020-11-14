Максим Матвеев о роли Шерлока: "Это только кажется, что в кино все красиво"

Российский актер Максим Матвеев дал большое интервью агентству РИА "Новости" о сериале "Шерлок в России", в котором сыграл знаменитого сыщика. На этот раз Холмс попадает в необычную для себя страну. Холмс ищет серийного убийцу, сражается со злодеями и обер-полицмейстером (Константин Богомолов).
Максим признался, что ему нравится выполнять трюки самому. В "Шерлоке" приходилось ездить на крыше кареты, перепрыгивать через стены, пробивать собой стекла и метать ножи.
"Бывали, конечно, царапины и синяки - однажды я вообще влетел головой в колесо от телеги, но это неотъемлемая часть производственного процесса", - заметил актер.
Трудной была съемка сцены на крыше. Максим должен был карабкаться в дождь.
"Надо понимать, что дождь в кино - это когда на тебя выливается воды в десять раз больше, чем в реальной жизни", - пояснил он.
Дело в том, что его пальто сразу стало значительно тяжелее.
"Это только кажется, что в кино все красиво… А на деле думаешь: какой же Бэтмен идиот! Зачем он только заморочился с этим плащом?" - заметил Матвеев.
Актер объяснил, почему играть на иностранном языке тяжелее.
"Когда говоришь "я тебя люблю", сразу возникают чувственные и мысленные ассоциации. А от "I love you" ничего не возникает. Повторяешь раз, два, а на третьем дубле вообще возникает какой-то ступор" - указал Максим.
Сериал "Шерлок в России" выходит по четвергам на видеосервисе START.