Максим Матвеев о роли Шерлока: "Это только кажется, что в кино все красиво"

Максим признался, что ему нравится выполнять трюки самому. В "Шерлоке" приходилось ездить на крыше кареты, перепрыгивать через стены, пробивать собой стекла и метать ножи.

"Бывали, конечно, царапины и синяки - однажды я вообще влетел головой в колесо от телеги, но это неотъемлемая часть производственного процесса", - заметил актер.

Трудной была съемка сцены на крыше. Максим должен был карабкаться в дождь.

"Надо понимать, что дождь в кино - это когда на тебя выливается воды в десять раз больше, чем в реальной жизни", - пояснил он.

Дело в том, что его пальто сразу стало значительно тяжелее.

"Это только кажется, что в кино все красиво… А на деле думаешь: какой же Бэтмен идиот! Зачем он только заморочился с этим плащом?" - заметил Матвеев.

Актер объяснил, почему играть на иностранном языке тяжелее.

"Когда говоришь "я тебя люблю", сразу возникают чувственные и мысленные ассоциации. А от "I love you" ничего не возникает. Повторяешь раз, два, а на третьем дубле вообще возникает какой-то ступор" - указал Максим.