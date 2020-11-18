Без масок не пускать, норок не ввозить, работодателей вовлечь: новые меры против Covid-19

Без масок не пускать и не обслуживать

Люди без масок не будут допускаться в общественные места, а поставщик услуг не сможет обслуживать человека без маски. За невыполнение этих требований на организатора мероприятия, поставщика услуг или владельца здания будет распространяться административная ответственность.

Требование об обязательном использовании масок для лица в общественных местах вступит в силу 19 ноября.

К определению контактных лиц подключают работодателей

Выявление контактных лиц пациентов с Covid-19 смогут проводить не только Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) и семейные врачи, но и работодатель или ответственное лицо из рабочего коллектива.

Домашний карантин должно будет соблюдать каждое контактное лицо независимо от того, предписано ли это SPKC, семейным врачом или ответственным лицом из рабочего коллектива.

Контактными лицами будут считаться люди, которые в течение двух дней до лабораторного выявления вируса вступали с больным в контакт в течение не менее 15 минут и на расстоянии не более двух метров.

Человек также будет идентифицирован как контактное лицо, если он имел физический контакт - например, рукопожатие или объятия - с инфицированным человеком.

Контактными лицами также будут считаться люди, которые находились с больным в закрытом помещении - например, в комнате ожидания или помещении для совещаний - более 15 минут.

Норки под запретом

Также принято решение до прекращения режима чрезвычайной ситуации запретить ввоз в Латвию живых норок и необработанных норочьих шкур. 5 ноября этого года Министерство иностранных дел Дании в письме сообщило о масштабных вспышках Covid-19 на датских фермах по разведению норок, а также о передаче вируса от норки человеку. Латвия решила перестраховаться.

Вакцины задерживаются

​Первые соглашения с производителем вакцины против Covid-19 AstraZeneca предполагали, что вакцины достигнут Латвии в конце декабря, но теперь производитель сообщил, что вряд ли их удастся получить раньше января, сообщила министр здравоохранения Илзе Винькеле.

Как стало известно, первыми вакцину от Covid-19 в Латвии могут получить медицинские работники, а также сотрудники и клиенты социальных центров. Далее вакцину получили бы лица старше 65 лет, люди с хроническими заболеваниями и сотрудники оперативных служб.

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