От модели до звезды "Крида": самый сексуальный мужчина 2020-го Майкл Би Джордан

Издание People наградило Майкла Би Джордана званием "самого сексуального мужчины 2020 года". В честь такого события мы не можем не рассказать о нем!
Детство и семья
Майкл Бакари Джордан появился на свет 9 февраля 1987 года в семье любителей спорта Донны (урожденной Дэвис) и Майкла А. Джордана. Практически все его детство прошло в Ньюарке, штат Нью-Джерси. Там он, его старшая сестра Джамила и младший брат Халид и получили образование. Известно, что Майкл в детстве много занимался спортом.
Имя ему дали в честь отца, а также знаменитого баскетболиста Майкла Джордана, не забыв уважить предков.
Младший брат Майкла - футболист, а сам артист изначально хотел стать моделью. По окончании обучения в школе искусств Майкл рекламировал спортивные товары и детские игрушки. Но однажды он попал в киноиндустрию. Дебют Майкла в кино состоялся в 12 лет - в эпизодах телесериалов "Косби" и "Клан Сопрано".
Кино
Хоть сниматься в эпизодах телесериалов и фильмов Майкл начал еще в конце 90-х, слава пришла к нему в 2013-м после выхода на экраны драмы "Станция "Фрутвейл". Эта лента стала отправной точкой в карьере не только для актера, но и для режиссера Райана Куглера.
Как отмечали кинокритики, большая часть успеха фильма - именно на Майкле. Он отлично вжился в роль недавно вышедшего из тюрьмы безработного - невезучего, но обаятельного. Сотрудничество актера и режиссера продолжилось в работе над фильмом "Крид: наследие Рокки".
Трейлер: "Крид: наследие Рокки"
К слову, у Майкла не было дублеров - все бои он изображал по-настоящему. После таких съемок, а также усердных тренировок на теле актера часто появлялись синяки. Однако мучения окупились, и работу Джордана признали Национальное общество кинокритиков США, All Def Movie Awards, Black Reel Awards, Ассоциация онлайн-кинокритиков Бостона и Общество темнокожих кинокритиков. В свою очередь, Ассоциация афроамериканских кинокритиков наградила Майкла за самое яркое исполнение роли.
По признанию Джордана в интервью GQ, он равняется на трех актеров:
Кроме съемок в кино и сериалах, Майкл пробовал себя и в роли актера озвучки в играх и мультфильмах, а также в качестве продюсера:
- признавался артист.
Еще одной знаковой для Майкла Би Джордана стала роль в кинокомиксе от Marvel "Черная Пантера".
Видео: Сцена из фильма "Черная Пантера"
Джордан сыграл изгнанника, вернувшегося на родину с целью свергнуть короля Т’Чаллу (Черную Пантеру), роль которого исполнил Чедвик Боузман.
Личная жизнь
Известно, что рост Майкла составляет 182 см, а его вес - 69 кг.
В свои 33 года актер еще не женат, хотя отбоя от поклонниц у него нет.
В 2015 году в СМИ появилось совместное фото Джордана и Кендалл Дженнер: этот снимок произвел фурор, однако быстро стало известно, что в один кадр знаменитости попали совершенно случайно.
Майкл три года снимался в телесериале "Огни ночной пятницы" - это важно именно потому, что он так привык жить в той квартире, где снимался, что решил оставить ее за собой.
"Я вообще не знаю, что значит встречаться с кем-то. Ты и я можем сидеть вместе, например, есть, а кто-то это увидит. И внезапно все считают тебя моей девушкой. Таким образом, мы навсегда будем ассоциироваться друг с другом.
Для меня это самая сложная часть в отношениях", - признался в недавнем интервью актер.
Что сейчас?
В этом году имя и фото Майкла украсили обложку People. Издание признало актера самым сексуальным мужчиной 2020 года.
- пошутил Майкл, комментируя новое звание.
К слову, в 2011-м Джордан уже попадал в список "Самых сексуальных мужчин", правда, по версии портала BuddyTV и лишь на 80-е место.