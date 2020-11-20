От модели до звезды "Крида": самый сексуальный мужчина 2020-го Майкл Би Джордан

Детство и семья

Майкл Бакари Джордан появился на свет 9 февраля 1987 года в семье любителей спорта Донны (урожденной Дэвис) и Майкла А. Джордана. Практически все его детство прошло в Ньюарке, штат Нью-Джерси. Там он, его старшая сестра Джамила и младший брат Халид и получили образование. Известно, что Майкл в детстве много занимался спортом.

Имя ему дали в честь отца, а также знаменитого баскетболиста Майкла Джордана, не забыв уважить предков.

В переводе с суахили "Бакари" означает "добрая весть", или, согласно другой версии, "слово благородного человека".

Младший брат Майкла - футболист, а сам артист изначально хотел стать моделью. По окончании обучения в школе искусств Майкл рекламировал спортивные товары и детские игрушки. Но однажды он попал в киноиндустрию. Дебют Майкла в кино состоялся в 12 лет - в эпизодах телесериалов "Косби" и "Клан Сопрано".

Кино

Хоть сниматься в эпизодах телесериалов и фильмов Майкл начал еще в конце 90-х, слава пришла к нему в 2013-м после выхода на экраны драмы "Станция "Фрутвейл". Эта лента стала отправной точкой в карьере не только для актера, но и для режиссера Райана Куглера.

Как отмечали кинокритики, большая часть успеха фильма - именно на Майкле. Он отлично вжился в роль недавно вышедшего из тюрьмы безработного - невезучего, но обаятельного. Сотрудничество актера и режиссера продолжилось в работе над фильмом "Крид: наследие Рокки".

Трейлер: "Крид: наследие Рокки"

К слову, у Майкла не было дублеров - все бои он изображал по-настоящему. После таких съемок, а также усердных тренировок на теле актера часто появлялись синяки. Однако мучения окупились, и работу Джордана признали Национальное общество кинокритиков США, All Def Movie Awards, Black Reel Awards, Ассоциация онлайн-кинокритиков Бостона и Общество темнокожих кинокритиков. В свою очередь, Ассоциация афроамериканских кинокритиков наградила Майкла за самое яркое исполнение роли.

По признанию Джордана в интервью GQ, он равняется на трех актеров:

"Том Круз - настоящая кинозвезда. Он также очень много работает. Уилл Смит - отличный актер. Он сосредоточен, предприимчивый в плане бизнеса, известен в любой точке мира. Именно этого я и хочу. Лео - терпеливый. Он выбирает великолепные роли. Он немного загадочный".