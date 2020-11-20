Ирина Дубцова призналась, что хочет уменьшить грудь

Певица и поэтесса Ирина Дубцова стала гостьей программы Алены Жигаловой "Алена, блин!". В интервью исполнительница призналась, что решилась на уменьшение груди.
"Ничего у меня не сделано", - подчеркнула артистка.
Ирина Дубцова заверяет, что со своим лицом она ничего не делала - даже ботокс не колола. Чего не скажешь об увеличении груди. Об этом певица неоднократно говорила во многочисленных интервью. Но сейчас она призналась, что хочет пойти и уменьшить грудь.
"Надоело", - объяснила свое желание Ирина.
Дубцова подчеркнула, что проблем со здоровьем у нее нет. Просто грудь стала прибавлять ей веса и возраста.
"Все-таки природа была права", - резюмировала она.
Видео: Интервью с Ириной Дубцовой на шоу "Алена, блин!"