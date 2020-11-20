Ирина Дубцова призналась, что хочет уменьшить грудь

Ирина Дубцова заверяет, что со своим лицом она ничего не делала - даже ботокс не колола. Чего не скажешь об увеличении груди. Об этом певица неоднократно говорила во многочисленных интервью. Но сейчас она призналась, что хочет пойти и уменьшить грудь.