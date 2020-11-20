Пт, 20.11.2020
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Янис Вингрис из Нагорного Карабаха

Ирина Дубцова призналась, что хочет уменьшить грудь

Ирина Дубцова

ФОТО: скриншот видео с YouTube

Певица и поэтесса Ирина Дубцова стала гостьей программы Алены Жигаловой "Алена, блин!". В интервью исполнительница призналась, что решилась на уменьшение груди. 

"Ничего у меня не сделано", - подчеркнула артистка. 

Ирина Дубцова заверяет, что со своим лицом она ничего не делала - даже ботокс не колола. Чего не скажешь об увеличении груди. Об этом певица неоднократно говорила во многочисленных интервью. Но сейчас она призналась, что хочет пойти и уменьшить грудь. 

"Надоело", - объяснила свое желание Ирина. 

Дубцова подчеркнула, что проблем со здоровьем у нее нет. Просто грудь стала прибавлять ей веса и возраста.

"Все-таки природа была права", - резюмировала она. 

Видео: Интервью с Ириной Дубцовой на шоу "Алена, блин!"

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