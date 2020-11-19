На врача, опровергшего опьянение Бондаренко, завели дело, а создателей Nexta внесли в список террористов

Дело на белорусского врача

Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело против врача, который рассказал журналистам о результатах медицинского освидетельствования Романа Бондаренко. В частности, он опровергал версию об алкогольном опьянении погибшего, пишет Русская служба BBC. Он задержан, как и журналистка Tut.by, писавшая об этом деле.

Генпрокуратура Беларуси сообщила, что возбудила уголовное дело против врача клинической больницы скорой помощи и еще одного человека по статье о разглашении врачебной тайны.

"Действуя умышленно, без служебной необходимости подозреваемый вступил в преступный сговор с представителем интернет-ресурса (Tut.by), которому сообщил сведения о результатах медицинского освидетельствования Романа Бондаренко. Тем самым он разгласил врачебную тайну, при этом представил недостоверную информацию", - цитирует пресс-релиз BBC.

Как уже писал RUS TVNET, в минской больнице скончался 31-летний житель столицы Беларуси Роман Бондаренко. По сообщениям белорусских СМИ, неизвестные люди в масках избили его и увезли на микроавтобусе после конфликта из-за бело-красно-белых ленточек в одном из дворов Минска, известном как "Площадь перемен".

Следственный комитет Беларуси 13 ноября заявил, что мужчина был с признаками алкогольного опьянения. Эту же версию тут же подхватил президент Беларуси Александр Лукашенко.

В свою очередь, портал Tut.by со ссылкой на одного из врачей сообщил, что погибший был трезв.

"У Романа было ноль промилле алкоголя, вообще ничего не нашли", - передало издание слова врача больницы скорой медицинской помощи, не называя его имя.

Tut.by разместил и скрин диагноза Бондаренко, в котором красным цветом была подчеркнута фраза "этанол крови 0%".

КГБ Беларуси внес создателей Telegram-канала Nexta в список террористов

Также 19 ноября стало известно, что КГБ Беларуси внес создателя Telegram-канала Nexta Степана Путило и его бывшего главного редактора Романа Протасевича в список причастных к террористической деятельности.

В общей сложности этот список состоит из 726 фамилий. Как пишет "Медуза" со ссылкой на Sputnik Беларусь, Путило и Протасевич - единственные граждане Беларуси в нем.

Я ОФИЦИАЛЬНО ПРИЗНАН ТЕРРОРИСТОМ



Да, это не шутка. КГБ Беларуси внёс меня в список террористов. Теперь моя фамилия стоит в одном списке с ребятами из ИГИЛ. pic.twitter.com/k74wdaT1lR — Roman Protasevich (@pr0tez) November 19, 2020

"Дождь" напоминает, что в начале ноября Следственный комитет Беларуси завел на Путило и Протасевича уголовное дело о возбуждении социальной вражды к представителям власти и правоохранителям, а также организации массовых беспорядков с помощью Telegram-канала. Оба проживают в Польше, поэтому белорусский МИД потребовал в кратчайшие сроки выдать их на родину.

В свою очередь, в октябре Центральный районный суд Минска признал Telegram-канал Nexta Live и его логотип экстремистскими материалами.