28-летнего сына Бобби Брауна нашли мертвым в своей квартире

28-летний Бобби Браун-младший был одним из двух детей Бобби Брауна и актрисы Ким Уорд. Известно, что тело было обнаружено 18 ноября, в его доме в Лос-Анджелесе. Полиция не увидела в деле криминала.

Для семьи 51-летнего музыканта - это еще одна потеря. Напомним, в 2015 году умерла дочь Брауна и певицы Уитни Хьюстон, 22-летняя Бобби Кристина. Ее нашли в ванной своего дома в Розуэлле. Кристина провела полгода в коме и умерла, так и не приходя в сознание.