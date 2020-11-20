28-летнего сына Бобби Брауна нашли мертвым в своей квартире

28-летнего сына американского музыканта Бобби Брауна (Bobbi Brown) нашли мертвым в своей квартире. Об этом сообщает TMZ.
28-летний Бобби Браун-младший был одним из двух детей Бобби Брауна и актрисы Ким Уорд. Известно, что тело было обнаружено 18 ноября, в его доме в Лос-Анджелесе. Полиция не увидела в деле криминала.
Для семьи 51-летнего музыканта - это еще одна потеря. Напомним, в 2015 году умерла дочь Брауна и певицы Уитни Хьюстон, 22-летняя Бобби Кристина. Ее нашли в ванной своего дома в Розуэлле. Кристина провела полгода в коме и умерла, так и не приходя в сознание.
Подобным образом погибла и экс-супруга Бобби Брауна, певица Уитни Хьюстон. Ее обнаружили в номере гостиницы в Беверли-Хиллз в 2012 году. Официальными причины смерти: утопление, атеросклеротическая болезнь сердца и употребление кокаина.