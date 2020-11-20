Пт, 20.11.2020
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  • Боярская: муж - оппозиционер, отец - доверенное лицо Путина, а брат - депутат партии "Единая Россия"

Боярская: муж - оппозиционер, отец - доверенное лицо Путина, а брат - депутат партии "Единая Россия"

Елизавета Боярская

ФОТО: скриншот видео с YouTube

Российская актриса Елизавета Боярская стала героиней нового выпуска программы Катерины Гордеевой "Скажи Гордеевой". Артистка провели экскурсию по родным для нее местам Санкт-Петербурга и объяснила, как уживаются ее родные, которые придерживаются разных политических взглядов. 

Семьи Боярских и Собчак жили в одном доме. Ксения Анатольевна дружила с младшим братом Елизаветы. Они бегали друг к другу на этажи и играли. 

Елизавета призналась, что она никогда не воспринимала отца как Д'Артаньяна, в которого влюблена вся страна. Она всегда этого даже стеснялась. 

"Дома он совсем другой... Он очень стеснительный, очень спокойный... Он простой, очень ранимый, хрупкий и очень добрый человек", - объяснила она. 

Катерина Гордеева не могла не спросить, как уживаются вместе Михаил Боярский, который является доверенным лицом Владимира Путина, супруг Елизаветы Максим Матвеев с оппозиционными взглядами и брат актрисы Сергей - депутат партии "Единая Россия". 

Боярская пояснила, что у них у всех хватает уважения по отношению к друг другу. Они уважают мнение друг друга. 

"Мы редко начинаем спорить", - подчеркнула актриса. 

Елизавета заметила, что ее муж Максим и Михаил Сергеевич никогда не говорят друг с другом о политике. Но она отмечает, что они пропагандируют ценности и взгляды, которые во многом совпадают. 

Гордеева спросила и о том, почему Боярская никогда не обращается за помощью к брату для того, чтобы он пресек несправедливость. В качестве примера она назвала дело "Сети".

Елизавета ответила, что такой вариант может быть, но тогда ей надо много прочитать и тщательно изучить материалы по этому делу. Она не хотела бы просто присоединяться к волне недовольных. 

"Мы часто идем за эмоцией, а не за сутью", - указала Боярская. 

Актриса объяснила, что она была бы рада разобраться в чем-то глубже, но не может из-за занятости. Ведь кроме работы - она еще и мама двоих детей. Елизавета сказала, что в частных случаях к ней обращались и тогда она просила брата помочь. 

"Я не знаю, про что говорить... Я могу оказаться очень неправой... Хочу понимать, про что я говорю. Тогда это будет честно", - резюмировала она. 

Видео: Елизавета Боярская в программе "Скажи, Гордеевой"

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