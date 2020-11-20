Боярская: муж - оппозиционер, отец - доверенное лицо Путина, а брат - депутат партии "Единая Россия"

Семьи Боярских и Собчак жили в одном доме. Ксения Анатольевна дружила с младшим братом Елизаветы. Они бегали друг к другу на этажи и играли.

Елизавета призналась, что она никогда не воспринимала отца как Д'Артаньяна, в которого влюблена вся страна. Она всегда этого даже стеснялась.

"Дома он совсем другой... Он очень стеснительный, очень спокойный... Он простой, очень ранимый, хрупкий и очень добрый человек", - объяснила она.

Катерина Гордеева не могла не спросить, как уживаются вместе Михаил Боярский, который является доверенным лицом Владимира Путина, супруг Елизаветы Максим Матвеев с оппозиционными взглядами и брат актрисы Сергей - депутат партии "Единая Россия".

Боярская пояснила, что у них у всех хватает уважения по отношению к друг другу. Они уважают мнение друг друга.

"Мы редко начинаем спорить", - подчеркнула актриса.

Елизавета заметила, что ее муж Максим и Михаил Сергеевич никогда не говорят друг с другом о политике. Но она отмечает, что они пропагандируют ценности и взгляды, которые во многом совпадают.

Гордеева спросила и о том, почему Боярская никогда не обращается за помощью к брату для того, чтобы он пресек несправедливость. В качестве примера она назвала дело "Сети".

Елизавета ответила, что такой вариант может быть, но тогда ей надо много прочитать и тщательно изучить материалы по этому делу. Она не хотела бы просто присоединяться к волне недовольных.

"Мы часто идем за эмоцией, а не за сутью", - указала Боярская.

Актриса объяснила, что она была бы рада разобраться в чем-то глубже, но не может из-за занятости. Ведь кроме работы - она еще и мама двоих детей. Елизавета сказала, что в частных случаях к ней обращались и тогда она просила брата помочь.

"Я не знаю, про что говорить... Я могу оказаться очень неправой... Хочу понимать, про что я говорю. Тогда это будет честно", - резюмировала она.