Гребенщиков и Мартиросян призвали ЮНЕСКО защитить христианские памятники в Нагорном Карабахе

Памятники, расположенные в Нагорном Карабахе, "находятся в опасности и могут подвергнуться уничтожению, разрушению и вандализму", считают авторы обращения.

Они попросили ЮНЕСКО "использовать весь свой авторитет и полномочия для спасения памятников христианского культурного, художественного и архитектурного наследия Нагорного Карабаха, придания им необходимого статуса и включения в список всемирного наследия ЮНЕСКО".

Сообщается, что открытое письмо подписали более 80 человек: музыкант Борис Гребенщиков, дирижер и скрипач Владимир Спиваков, дирижер Теодор Курентзис, режиссеры Александр Сокуров, Алексей Герман-младший и Сарик Андреасян, писатель Захар Прилепин, актрисы Юлия Ауг и Светлана Немоляева, телеведущий и шоумен Гарик Мартиросян, один из основателей Comedy Club Арташес Саркисян, гендиректор "Мегафона" Геворк Вермишян.

14 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев заверил президента России Владимира Путина, что христианские храмы и памятники на территориях Нагорного Карабаха будут охраняться государством.