Пт, 20.11.2020
Среди пользователей Facebook популярность получила информация, будто за согласие приписать человеку Covid-19 дают деньги. Это неправда. Re:Check
Re:Check
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  • Процесс против производителя печенья Svetlana и рекорд госпитализаций. Главное за 20 ноября

Процесс против производителя печенья Svetlana и рекорд госпитализаций. Главное за 20 ноября

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Печеньки Svetlana уже никогда не будут прежними... Рассказываем, чем запомнилась пятница, 20 ноября.

Коронавирус:

  • В Латвии зарегистрировано 380 новых случаев Covid-19; 5 человек умерли (два умерших входили в возрастную группу 65-75 лет, еще три - 80-90 лет).
  • За прошедшие сутки было госпитализировано самое большое количество зараженных - 65 пациентов.
  • Председатель правления Латвийского общества больниц: "Ситуация становится все хуже". Латвия приближается к 80% заполняемости коек.
  • В Латвии 14-дневная кумулятивная заболеваемость Covid-19 составляет 239,7 случая на 100 тыс. жителей, в Эстонии - 245,4, а в Литве - 765,9.
  • Самоизоляция обязательна по возвращении из всех стран Европы, кроме одной - Ватикана. Зато снова разрешены регулярные пассажирские перевозки в Чехию и Швейцарию.
  • С сегодняшнего дня латвийцев можно штрафовать за неиспользование масок в общественных местах.
  • Винькеле заявила, что Латвия творит чудеса в борьбе с Covid-19. А еще важно информировать общество и на русском языке.
  • Думпис заговорил о том, как побороть Covid-19: "Вакцинацию должны пройти 70% жителей страны".
  • Преподаватель ЛУ высказалась, что решениям правительства об ограничении Covid-19 недостает научного обоснования.
  • Министр образования предупредила, что учеников пятых и шестых классов, возможно, переведут "на удаленку".
  • В Литве рекордное количество заражений: за сутки 2272 новых случая. В Эстонии - 364.
  • Reuters узнал, сколько примерно будет стоить вакцина Pfizer от коронавируса - чуть выше €15.
  • В новейшем исследовании назван период, когда коронавирус наиболее заразен - в течение пяти дней с момента появления симптомов.

Другие события дня:

  • По подозрению в торговле людьми с целью эксплуатации на крупном кондитерском предприятии Adugs (оно производит и знаменитое печенье Svetlana) полиция задержала председателя его правления Язепа Зукулса, а суд выдал санкцию на его арест.
  • Адвокат компании все отрицает, не исключает "очередной попытки рейдерства и борьбы конкурентов за полки супермаркетов Maxima и Rimi", а также указывает на то, что граждане Индии просто "хотят задержаться в Латвии". Торговые сети все же останавливают сотрудничество с Adugs.
  • Компания Čilija Pizza объявлена неплатежеспособной.
  • Земессарги нашли в Межапарке 101 ручную гранату и множество других взрывчатых веществ.
  • Ринкевич включил еще 26 граждан Беларуси в список нежелательных для Латвии лиц.
  • Трагедия в Видземе: столкнулись два грузовика, один из водителей погиб.
  • "Признаю, что совершила ошибку". В Эстонии министр подала в отставку после скандала со служебным авто, на котором шофер ведомства регулярно развозил ее детей по школам и кружкам.
  • В России нашли первоклассника, пропавшего два месяца назад. Его удерживали в 25 километрах от дома.
  • В Минске прошли похороны Романа Бондаренко. Проститься пришли тысячи людей.
  • В Тбилиси вооруженный мужчина захватил заложников в офисе микрофинансовой организации. Никто из них не пострадал, преступник задержан.
  • В России мужчину зарезали после того, как он сделал людям замечание из-за отсутствия маски.
  • Ватикан проводит расследование, кто от имени аккаунта 83-летнего Папы римского Франциска поставил "лайк" под откровенным фото бразильской модели Натальи Гариботто.
  • В отношении свидетелей по ДТП с Ефремовым возбудили уголовные дела за дачу ложных показаний.

Новости из мира спорта:

  • Футбольный клуб "Рига" в третий раз подряд стал чемпионом Латвии (благодаря поражению РФШ от "Лиепаи").
  • Латвийский скелетонист Мартин Дукурс стал победителем первого этапа Кубка мира, который прошёл в Сигулде, а латвийская скелетонистка Эндия Терауда заняла третье место.
  • Эйнар Фогелис избран президентом Международной федерации санного спорта.

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