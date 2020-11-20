Процесс против производителя печенья Svetlana и рекорд госпитализаций. Главное за 20 ноября

Печеньки Svetlana уже никогда не будут прежними... Рассказываем, чем запомнилась пятница, 20 ноября.
Коронавирус:
- В Латвии зарегистрировано 380 новых случаев Covid-19; 5 человек умерли (два умерших входили в возрастную группу 65-75 лет, еще три - 80-90 лет).
- За прошедшие сутки было госпитализировано самое большое количество зараженных - 65 пациентов.
- Председатель правления Латвийского общества больниц: "Ситуация становится все хуже". Латвия приближается к 80% заполняемости коек.
- В Латвии 14-дневная кумулятивная заболеваемость Covid-19 составляет 239,7 случая на 100 тыс. жителей, в Эстонии - 245,4, а в Литве - 765,9.
- Самоизоляция обязательна по возвращении из всех стран Европы, кроме одной - Ватикана. Зато снова разрешены регулярные пассажирские перевозки в Чехию и Швейцарию.
- С сегодняшнего дня латвийцев можно штрафовать за неиспользование масок в общественных местах.
- Винькеле заявила, что Латвия творит чудеса в борьбе с Covid-19. А еще важно информировать общество и на русском языке.
- Думпис заговорил о том, как побороть Covid-19: "Вакцинацию должны пройти 70% жителей страны".
- Преподаватель ЛУ высказалась, что решениям правительства об ограничении Covid-19 недостает научного обоснования.
- Министр образования предупредила, что учеников пятых и шестых классов, возможно, переведут "на удаленку".
- В Литве рекордное количество заражений: за сутки 2272 новых случая. В Эстонии - 364.
- Reuters узнал, сколько примерно будет стоить вакцина Pfizer от коронавируса - чуть выше €15.
- В новейшем исследовании назван период, когда коронавирус наиболее заразен - в течение пяти дней с момента появления симптомов.
Другие события дня:
- По подозрению в торговле людьми с целью эксплуатации на крупном кондитерском предприятии Adugs (оно производит и знаменитое печенье Svetlana) полиция задержала председателя его правления Язепа Зукулса, а суд выдал санкцию на его арест.
- Адвокат компании все отрицает, не исключает "очередной попытки рейдерства и борьбы конкурентов за полки супермаркетов Maxima и Rimi", а также указывает на то, что граждане Индии просто "хотят задержаться в Латвии". Торговые сети все же останавливают сотрудничество с Adugs.
- Компания Čilija Pizza объявлена неплатежеспособной.
- Земессарги нашли в Межапарке 101 ручную гранату и множество других взрывчатых веществ.
- Ринкевич включил еще 26 граждан Беларуси в список нежелательных для Латвии лиц.
- Трагедия в Видземе: столкнулись два грузовика, один из водителей погиб.
- "Признаю, что совершила ошибку". В Эстонии министр подала в отставку после скандала со служебным авто, на котором шофер ведомства регулярно развозил ее детей по школам и кружкам.
- В России нашли первоклассника, пропавшего два месяца назад. Его удерживали в 25 километрах от дома.
- В Минске прошли похороны Романа Бондаренко. Проститься пришли тысячи людей.
- В Тбилиси вооруженный мужчина захватил заложников в офисе микрофинансовой организации. Никто из них не пострадал, преступник задержан.
- В России мужчину зарезали после того, как он сделал людям замечание из-за отсутствия маски.
- Ватикан проводит расследование, кто от имени аккаунта 83-летнего Папы римского Франциска поставил "лайк" под откровенным фото бразильской модели Натальи Гариботто.
- В отношении свидетелей по ДТП с Ефремовым возбудили уголовные дела за дачу ложных показаний.
Новости из мира спорта:
- Футбольный клуб "Рига" в третий раз подряд стал чемпионом Латвии (благодаря поражению РФШ от "Лиепаи").
- Латвийский скелетонист Мартин Дукурс стал победителем первого этапа Кубка мира, который прошёл в Сигулде, а латвийская скелетонистка Эндия Терауда заняла третье место.
- Эйнар Фогелис избран президентом Международной федерации санного спорта.
Немного легких новостей отвлечься:
- Советская загадка: зачем под обои раньше клеили газеты?
- Ванда Нара - мать пятерых детей, горячая жена и скандальный агент:
- Слоненок воровал тростник и спрятался за столб - в надежде, что люди его не заметят: