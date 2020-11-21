На латвийском шоу пластической хирургии женщине с непростой судьбой сделали увеличение груди

Лейла потеряла отца в 13 лет, а также в раннем детстве пережила сексуальное насилие - ее в течение нескольких лет насиловали трое мужчин. Это событие оставило необратимые последствия в эмоциональном мире Лейлы и с ранних лет создавало комплексы. Первая любовь молодой женщины также была психологически тяжелой, что подорвало ее самооценку. И хоть сейчас у Лейлы счастливые отношения с итальянцем и трое детей, она хочет написать книгу о своей жизни и путешествовать по Латвии, рассказывая свою историю и призывая других женщин не бояться и говорить открыто, потому что только так можно помочь себе.