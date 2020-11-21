На латвийском шоу пластической хирургии женщине с непростой судьбой сделали увеличение груди

На этой неделе в шоу об экстремальных преображениях на TV3 Operācija: Jauna dzīve преображение пережила Лейла Конджу - замужняя мать троих детей.
Лейла потеряла отца в 13 лет, а также в раннем детстве пережила сексуальное насилие - ее в течение нескольких лет насиловали трое мужчин. Это событие оставило необратимые последствия в эмоциональном мире Лейлы и с ранних лет создавало комплексы. Первая любовь молодой женщины также была психологически тяжелой, что подорвало ее самооценку. И хоть сейчас у Лейлы счастливые отношения с итальянцем и трое детей, она хочет написать книгу о своей жизни и путешествовать по Латвии, рассказывая свою историю и призывая других женщин не бояться и говорить открыто, потому что только так можно помочь себе.
Грудь Лейлы перестала быть упругой после беременности, в этот же период у нее развились молочные железы под мышками, и даже после 16 лет под мышками оставались мешочки жира. Веки тоже опали - на них нельзя наносить даже тени. Во время беременности у Лейлы сильно ухудшилось зрение, и испортились зубы.
На этой неделе Лейле делали процедуры, в том числе увеличение груди. Как прошла операция и выздоровление Лейлы - смотрите на видео!
Видео: программа Operācija: Jauna dzīve (на латышском языке)