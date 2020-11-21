"Я бы никого не выбрал": Шнуров раскритиковал выступление дочери ведущего Первого канала

Молодые люди исполнили хит группы "5`nizza" - "Весна". Полине Гагриной номер понравился. Она отметила, что Максим не успевал за "фантазмами" Александры. Басте он тоже пришелся по вкусу, потому он взял девушку в следующий этап. Но Сергей Шнуров был другого мнения.

"Мне номер не понравился. Мы увидели какой-то непонятный номер. Я не понял, что вы хотели друг другу объяснить. Зачем столько слов было адресовано друг другу? У меня столько слов бывает только с похмелья, когда белая горячка начинается. Я считаю, что выбирать тут не из кого, я бы никого не выбрал", - подчеркнул Шнуров.

Лидер группы "Ленинград" поинтересовался у Басты, зачем был нужен такой номер. Василий ответил, что номер был сложный, а сложный надо было дать - ведь это шоу "Голос". Шнуров на это ответил, что в выступлении был шепот, а не пение. А этот никак к голосу не относится.

Подписчикам в YouTube выступление тоже не понравилось. На момент написания статьи видео собрало 870 лайков и 2,7 тысяч дизлайков. Фолловеры писали, что Максима просто "слили". В этой песне у него не было возможности продемонстрировать свои вокальные способности.