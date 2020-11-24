Полиция завела дело о клевете из-за публикаций о сыне Плющенко и Рудковской

В распоряжении агентства есть постановление ведомства.

Сообщается, что дело было заведено по статье о клевете в "публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации"(часть 2 статьи 128.1 УК РФ). Об этом пишет "Медуза".

Известно, что в полицию обратились Плющенко и Рудковская. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Напомним, что Яна жена двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и мать 7-летнего фигуриста Александра Плющенко (Гном Гномыч).

Скандал начался в начале мая, когда портал StarHit.ru (издателем которого является супруга Андрея Малахова Елена Шкулева) опубликовало материал, в котором сообщалось, что у сына Рудковской и Плющенко подозревают психическое расстройство (синдром Аспергера).