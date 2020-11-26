"На помолвке были Баста и Шнуров": Андрей Антужан о встрече с Паулсом, работе для Голливуда и шоу "Голос"

На Первом канале идет 9-й сезон шоу "Голос". Во время последнего этапа "Слепых прослушиваний" перед наставниками появился латвийский актер и исполнитель Андрей Антужан. RUS TVNET решил связаться с артистом и пообщаться с ним в рамках рубрики Made in LV.

- Я познакомилась с вами, когда вы выступали вместе с Ильей Киреевым. Кем вы себя все-таки больше считаете - актером или исполнителем?

- В первую очередь, я - автор. И театр и сцена - это лишь инструмент для того, чтобы донести до широкой аудитории свое творчество. Но если сравнивать, что для меня важнее, кто я в первую очередь - актер или певец, то, конечно, певец. Бог наградил меня уникальным голосом. Драматический тенор - голос большой, но требует постоянных тренировок: чуть дал слабину, и голос тут же становится почти неуправляемым.

ФОТО: Личный архив Андрея Антужана

- Ваша актерская деятельность - это больше хобби или профессия?

- Это часть моего творчества, часть меня, и я отношусь к этому крайне серьезно. Я вообще ненавижу самодеятельность и во всех отраслях, за которые берусь, стараюсь достигнуть максимального профессионализма. А актерское мастерство для меня - это еще и заработок, а значит, конечно же, и профессия. Мне очень повезло с учителями, я работал с разными режиссерами и в Лондоне, и в Норвегии, и, конечно, в России. Среди них - выпускники режиссерских факультетов Гитиса и Щуки (Театральный институт им. Б. Щукина. - Прим. ред.). Это люди, работавшие с Высоцким и Кустурицей.

Мне вообще очень везет на учителей в моей жизни, и я стараюсь брать от них по максимуму, впитываю как губка - я очень жаден до новых знаний.

ФОТО: Личный архив Андрея Антужана

- Расскажите подробнее, как вы ощутили в себе необходимость творчески выражаться. Какая у вас история? Кто повлиял? Быть может, студенческие годы? Как я понимаю, вы получили совсем не театральное образование?

- Я сменил более 100 профессий, поучился почти во всех университетах Латвии, в трех даже одновременно в течение года, ни один не окончил. Отслужил в армии. Песни пишу лет с 15, как окончил музыкальную школу по классу скрипки.

Однажды, когда мне было лет 6 или 7, мы с мамой поехали на рыбалку - половить форель - где-то в район латвийского города Апе. На мостике, который вел на другой берег, стоял автомобиль, белый "жигуль". Проходя мимо, мама заглянула в салон, увидела сидящего в нем мужчину и очень удивилась. Через пару метров она остановилась и сказала мне: "Нет, мы должны подойти и поговорить!".

Она взяла меня за руку, мы вернулись к машине, и она постучала в окно. Мужчина опустил стекло.

"Здравствуйте, - сказала мама. - Я хочу, чтобы вы посмотрели на моего сына, он тоже начинающий музыкант, учится в музыкальной школе играть на скрипке, а еще он поет!".

Мужчина посмотрел на меня и сказал: "Молодец. Никогда не бросай музыку. Музыка - это главное, что есть в этой жизни. Желаю тебе, чтобы ты вырос настоящим музыкантом!".

Я запомнил его слова на всю жизнь. Это был Раймонд Паулс. Может быть, именно эта встреча обозначила мой путь. Не знаю, но всегда вспоминаю с теплом и улыбкой.

ФОТО: Личный архив Андрея Антужана

- Самая необычная вещь, с которой вы столкнулись на творческом пути?

- Я работал в Лондоне дизайнером в компании всемирно известного художника Криса Брэйси, делал декорации для голливудских фильмов и клипов ("Форсаж 5" и "Король говорит"), и там я познакомился с одним уникальным человеком - это Наваши Муракава.

Он на тот момент занимался тем, что устраивал перформансы на разных сценах. Причем 20 лет одни и те же. Суть такова - он на сцене в течение часа (иногда - двух) связывал женщин. Даже не голых. И это был его единственный источник дохода - то есть много лет к нему на эти представления ходила публика, платила за билеты, и он с этого жил. Я тогда был очень удивлен. Наверное, это самое необычное, что мне встречалось.

ФОТО: Личный архив Андрея Антужана

- Музыкально-театральное объединение "Бриз" - это что такое?

- Это русский театр в Норвегии, который я создал и на базе которого ставлю интересные мне спектакли, организовываю концерты, тематические вечера и встречи для русскоязычных в Норвегии. С 2017-го - член Ассоциации театров зарубежья под руководством А. А. Калягина. Кстати, в прошлом году к нам на конференцию в Питер приезжала Дана Бьорка и тоже вступила с Рижским театром русской драмы. Так что мы теперь коллеги, а вообще - познакомились с ней там и очень мило пообщались, остались приятные воспоминания.

ФОТО: Личный архив Андрея Антужана

- Сейчас вы живете в Осло? Почему переехали из Латвии?

- Из Латвии уехал уже давно и долго жил в Лондоне. Потом несколько лет колесил по Европе и странам СНГ с концертами и спектаклями. Нигде не задерживаясь дольше чем на пару месяцев. В прошлом году на концерте в Осло познакомился с девушкой - она гражданка Норвегии, и вот теперь живу с ней в Осло. Но вы ее видели уже на сцене.

ФОТО: Личный архив Андрея Антужана

- Ваше участие в шоу "Голос". Как вам пришла идея принять участие? Как вы думаете, почему вас позвали на "Слепые прослушивания"?

- Я периодически делаю себе такие вызовы для выхода из зоны комфорта и повышения профессионального уровня.

Я уже два раза участвовал в Britain's Got Talent, дошел до третьего тура на X-Faktor в Лондоне и давно хотел именно на The Voice попробовать.

В прошлом году был с гастролями в Москве и удалось пройти в зрительный зал и посмотреть съемки "Слепых прослушиваний" вживую. Тогда и решил на этот год подать заявку. А позвали - потому что долго готовился и прошел отбор и несколько кастингов. На этом шоу нет слабых вокалистов.

ФОТО: Личный архив Андрея Антужана

- Сейчас уже можно посмотреть на себя со стороны. Что, вам кажется, было не так?

- Все прошло именно так, как я и задумал. Для меня победой было вообще попасть в Россию в эти времена. Когда позвонили из Москвы, они сразу сказали, что я не попаду и чтобы пробовал на следующий год. Я сказал: "ОК". А потом мне приснился сон, как я делаю моей девушке предложение прямо на сцене, и я тут же им перезвонил и сказал, что приеду. Каждый день из этих нескольких месяцев был посвящен тому, как пробраться в Россию. Как получить визу и физически попасть сначала в Останкино, а потом - второй раз, уже вдвоем - на Мосфильм. Первый раз переходил пешком белорусско-российскую границу ночью, через лес, пограничники долго сомневались, но в итоге пустили, и в тот же день я сдал тест и сразу из клиники - на кастинг. Второй раз прорвались только со второй попытки, несколько суток за рулем - и сразу генеральная репетиция. Еще и заболел до кучи - организм вымотался и ослаб, и сразу "слепые". Я на 90 процентов знал, что не пройду, да и не стремился, у меня была другая цель. На вокал не осталось ни времени, ни сил, несколько раз заливался у фониатра, но не помогло.

ФОТО: Личный архив Андрея Антужана

- Вы заранее подготовились к тому, чтобы сделать предложение своей возлюбленной?

- Конечно, это была целая операция! Мне надо было сделать ей визу, познакомить с мамой, чтобы все было правильно, и главное - чтобы она ни о чем не догадалась. Никто не знал, что я задумал - ни моя девушка, ни Нагиев, ни жюри. Перед самым выходом посоветовался с администратором шоу - он дал добро.

- Ваше впечатление от участия в одном из самых рейтинговых шоу Первого канала?

- Ну как сказать - все очень профессионально. Но мне своих впечатлений хватало. По моим ощущениям, у меня на помолвке были Баста, Шнуров, Гагарина и Сюткин, ведущий Нагиев, музыкальное сопровождение - Сергей Сергеевич Жилин.

По-моему, получилось круто!

- Хотели бы и дальше принимать участие в подобных телепроектах?

- Возможно. Даже наверняка. Если не будет мешать основному творчеству.

ФОТО: Личный архив Андрея Антужана

- Период пандемии стал для вас возможностью для действий или периодом затишья? Как, на ваш взгляд, лучше всего использовать это время?

- У меня по большому ничего не изменилось. Да, нет гастролей и фестивалей, изменились условия, но я всегда найду, чем занять себя и окружающих меня людей. Собираемся на воздухе, ходим в горы, поем у костра, как в старые добрые времена!

В это время надо больше гулять и больше быть на природе - это же так классно!