СМИ: Светлану Светличную экстренно госпитализировали

80-летнюю советскую и российскую актрису Светлану Светличную госпитализировали в одну из московских больниц с инсультом. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на "Пятый канал".
Предварительно сообщается, что артистка пожаловалась на головную боль, после чего ей потребовалась квалифицированная медицинская помощь.
Подробности о состоянии Светличной уточняются.
Светлана Светличная получила наибольшую известность благодаря роли Анны Сергеевны в "Бриллиантовой руке" Леонида Гайдая. Также играла в картинах "Семнадцать мгновений весны", "Тридцать три", "Место встречи изменить нельзя" и многих других.