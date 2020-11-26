Чт, 26.11.2020
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Михаил Папсуевич, руководитель Государственной службы пробации

СМИ: Светлану Светличную экстренно госпитализировали

Светлана Светличная

ФОТО: скриншот видео

80-летнюю советскую и российскую актрису Светлану Светличную госпитализировали в одну из московских больниц с инсультом. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на "Пятый канал".

Предварительно сообщается, что артистка пожаловалась на головную боль, после чего ей потребовалась квалифицированная медицинская помощь.

Подробности о состоянии Светличной уточняются.

Светлана Светличная получила наибольшую известность благодаря роли Анны Сергеевны в "Бриллиантовой руке" Леонида Гайдая. Также играла в картинах "Семнадцать мгновений весны", "Тридцать три", "Место встречи изменить нельзя" и многих других.

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