Появилась официальная замена Джонни Деппу в "Фантастических тварях"

Стало известно, кто официально заменит Джонни Деппа в картине "Фантастические твари". Теперь Грин-де-Вальда сыграет датский актер Мадс Миккельсен. Об этом сообщает IndieWire со ссылкой на Warner Bros.
СМИ ранее уж писали, что Миккельсен может заменить Деппа, но позже актер опроверг новость.
Известно, что лишенный роли Джонни Депп целиком получит гонорар в размере десяти миллионов долларов за всего один день съемок.
Премьера фильма запланирована на 15 июля 2022 года.
Напомним, 6 ноября стало известно, что Деппа лишили роли в очередной части "Фантастических тварей" после скандала с его бывшей женой Эмбер Херд, которая обвиняла актера в домашнем насилии. Депп подал на газету The Sun в суд, обвинив в клевете, однако проиграл дело.