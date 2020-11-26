Появилась официальная замена Джонни Деппу в "Фантастических тварях"

СМИ ранее уж писали, что Миккельсен может заменить Деппа, но позже актер опроверг новость.

Известно, что лишенный роли Джонни Депп целиком получит гонорар в размере десяти миллионов долларов за всего один день съемок.

Премьера фильма запланирована на 15 июля 2022 года.