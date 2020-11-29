Вс, 29.11.2020
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  • Фанаты Джонни Деппа уверены, что Эмбер Херд уничтожила его карьеру. Они требуют убрать ее из "Аквамена"

Фанаты Джонни Деппа уверены, что Эмбер Херд уничтожила его карьеру. Они требуют убрать ее из "Аквамена"

В Сети распространяется петиция с требованием отстранить Эмбер Херд от участия в съемках в фильме "Аквамен-2". Ее подписали более 1,5 миллиона человек. Об этом пишет Esquire.

Волну недовольства подняли поклонники Джонни Деппа. Они недовольны тем,что происходит с любимым актером. Ранее стало известно, что Деппа отстранили от роли в "Фантастических тварях". Теперь фанаты добиваются того, чтобы актрису уволили из продолжения "Аквамена".

На портале Change.org появилась петиция с требованием отстранить Херд от съемок в фильме "Аквамен-2" (в первой части она сыграла принцессу Меру). Уже собрала более 1,5 миллиона подписей.

Авторы петиции указывают в своем заявлении, что после развода Херд "пыталась уничтожить жизнь Деппа в Голливуде, раз за разом повторяя фальшивые истории о насилии со стороны актера".

Поклонники считают, что актриса сама много лгала и оскорбляла Деппа. Однажды она даже сломала его палец. Авторы петиции напоминают, что в 2009 году Херд была арестована за жестокое обращение с бывшей сожительницей Тасей Ван Ри.

Напомним, в Warner Bros. попросили Деппа отказаться от роли Грин-де-Вальда в "Фантастических тварях 3" после того, как он проиграл иск о клевете к The Sun. Таблоид обвинял Деппа в насилии в отношении Эмбер Херд.

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