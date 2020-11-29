Фанаты Джонни Деппа уверены, что Эмбер Херд уничтожила его карьеру. Они требуют убрать ее из "Аквамена"

Волну недовольства подняли поклонники Джонни Деппа. Они недовольны тем,что происходит с любимым актером. Ранее стало известно, что Деппа отстранили от роли в "Фантастических тварях". Теперь фанаты добиваются того, чтобы актрису уволили из продолжения "Аквамена".

На портале Change.org появилась петиция с требованием отстранить Херд от съемок в фильме "Аквамен-2" (в первой части она сыграла принцессу Меру). Уже собрала более 1,5 миллиона подписей.

Авторы петиции указывают в своем заявлении, что после развода Херд "пыталась уничтожить жизнь Деппа в Голливуде, раз за разом повторяя фальшивые истории о насилии со стороны актера".

Поклонники считают, что актриса сама много лгала и оскорбляла Деппа. Однажды она даже сломала его палец. Авторы петиции напоминают, что в 2009 году Херд была арестована за жестокое обращение с бывшей сожительницей Тасей Ван Ри.