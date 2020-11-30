Пн, 30.11.2020
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Дана Хасана, представитель Lidl

Стала известна причина смерти Шона Коннери

Шон Коннери

ФОТО: REUTERS/David Moir/Scanpix

Британский актер Шон Коннери умер из-за вызванной пневмонией дыхательной недостаточности, возраста и аритмии. Об этом пишет портал TMZ со ссылкой на свидетельство о смерти.

В документе указано, что артист скончался 31 октября. Среди причин смерти также называются фибрилляция предсердий и другие проблемы с сердцем.

Сын актера Джейсон ранее рассказал СМИ, что Коннери "ушел тихо во сне". Рядом с ним находились все члены его семьи.

О смерти Шона Коннери стало известно 31 октября. Ранее сообщалось о серьезных проблемах 90-летнего актера со здоровьем, в том числе с сердцем и борьбе с онкологией.

Его карьера длилась почти 50 лет. в 2003 году актер перестал сниматься. 

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