Стала известна причина смерти Шона Коннери

В документе указано, что артист скончался 31 октября. Среди причин смерти также называются фибрилляция предсердий и другие проблемы с сердцем.

Сын актера Джейсон ранее рассказал СМИ, что Коннери "ушел тихо во сне". Рядом с ним находились все члены его семьи.

О смерти Шона Коннери стало известно 31 октября. Ранее сообщалось о серьезных проблемах 90-летнего актера со здоровьем, в том числе с сердцем и борьбе с онкологией.