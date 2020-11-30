Стала известна причина смерти Шона Коннери

Британский актер Шон Коннери умер из-за вызванной пневмонией дыхательной недостаточности, возраста и аритмии. Об этом пишет портал TMZ со ссылкой на свидетельство о смерти.
В документе указано, что артист скончался 31 октября. Среди причин смерти также называются фибрилляция предсердий и другие проблемы с сердцем.
Сын актера Джейсон ранее рассказал СМИ, что Коннери "ушел тихо во сне". Рядом с ним находились все члены его семьи.
О смерти Шона Коннери стало известно 31 октября. Ранее сообщалось о серьезных проблемах 90-летнего актера со здоровьем, в том числе с сердцем и борьбе с онкологией.
Его карьера длилась почти 50 лет. в 2003 году актер перестал сниматься.