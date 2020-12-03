Prāta Vētra даст несколько новогодних концертов в России. Латвийские соцсети в недоумении

На сайте Prāta Vētra сообщается, что группа выступит 30 декабря в Санкт-Петербурге, а 31 декабря и 1 января - в Москве.

Стоит отметить, что на сегодняшний день Россия является четвертой страной в мире по наибольшему количеству зарегистрированных случаев Covid-19. За сутки, по данным на 2 декабря, там зарегистрировано еще 25 345 новых случаев заражения.

О грядущих концертах начали высказываться латвийские пользователи социальных сетей, которые недоумевают, зачем группа идет на такой риск.

"Наверное, единственное место в мире и группа, которые сейчас продают билеты на новогодние концерты. Перечитала несколько раз, чтобы убедиться - это действительно через месяц", - пишет одна из пользовательниц Twitter.

Iespējams vienīgā pasaules vieta un grupa, kas šobrīd pārdod biļetes uz Jaunā gada "gigiem". Vairākas reizes pārlasīju, vai pareizi, ka tas ir pēc mēneša. pic.twitter.com/cPUJewHUD9 — Inese Liepiņa (@LiepinInese) December 1, 2020

Есть и такое высказывание: "Между тем Prāta Vētra свое первое выступление в 2021 году проведет в Москве, где примет участие в "Новогоднем концерте".

Картинка немного напоминает некий старый новогодний "хит".

Если посмотреть на концерты Prāta Vētra в 2020 году, то большинство из них прошли именно в Ватастане".

Tikmēr ''Prāta vētra'' savu pirmo koncertu 2021. gadā aizvadīs Maskavā, uzstājoties ''Jaungada koncertā''.

Bilde mazliet atgādina kādu vecu Jaungada ''hitu''.

Uzmetu aci ''Prāta vētras'' 2020. gada koncertiem. Lielākā daļa aizvadīta tieši Vatastānā.#Vatnikstorm #Brainstorm pic.twitter.com/MvYQ1ujSVh — Vatastānas hronika (@vatastanas) November 30, 2020

"Даже не знаю. "Кино" отменили свои концерты. Наверное, это зависит от восприятия и отношения каждого артиста", - написал еще один пользователь.