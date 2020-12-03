Чт, 3.12.2020
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Prāta Vētra даст несколько новогодних концертов в России. Латвийские соцсети в недоумении

Группа Prāta Vētra

ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

Латвийская группа Prāta Vētra в конце года даст концерты в России, следует из информации, опубликованной на сайте коллектива. Это встревожило пользователей соцсетей в Латвии.

На сайте Prāta Vētra сообщается, что группа выступит 30 декабря в Санкт-Петербурге, а 31 декабря и 1 января - в Москве.

Стоит отметить, что на сегодняшний день Россия является четвертой страной в мире по наибольшему количеству зарегистрированных случаев Covid-19. За сутки, по данным на 2 декабря, там зарегистрировано еще 25 345 новых случаев заражения.

О грядущих концертах начали высказываться латвийские пользователи социальных сетей, которые недоумевают, зачем группа идет на такой риск.

"Наверное, единственное место в мире и группа, которые сейчас продают билеты на новогодние концерты. Перечитала несколько раз, чтобы убедиться - это действительно через месяц", - пишет одна из пользовательниц Twitter.

Есть и такое высказывание: "Между тем Prāta Vētra свое первое выступление в 2021 году проведет в Москве, где примет участие в "Новогоднем концерте".

Картинка немного напоминает некий старый новогодний "хит".

Если посмотреть на концерты Prāta Vētra в 2020 году, то большинство из них прошли именно в Ватастане".

"Даже не знаю. "Кино" отменили свои концерты. Наверное, это зависит от восприятия и отношения каждого артиста", - написал еще один пользователь.

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