Prāta Vētra даст несколько новогодних концертов в России. Латвийские соцсети в недоумении

Латвийская группа Prāta Vētra в конце года даст концерты в России, следует из информации, опубликованной на сайте коллектива. Это встревожило пользователей соцсетей в Латвии.
На сайте Prāta Vētra сообщается, что группа выступит 30 декабря в Санкт-Петербурге, а 31 декабря и 1 января - в Москве.
Стоит отметить, что на сегодняшний день Россия является четвертой страной в мире по наибольшему количеству зарегистрированных случаев Covid-19. За сутки, по данным на 2 декабря, там зарегистрировано еще 25 345 новых случаев заражения.
О грядущих концертах начали высказываться латвийские пользователи социальных сетей, которые недоумевают, зачем группа идет на такой риск.
"Наверное, единственное место в мире и группа, которые сейчас продают билеты на новогодние концерты. Перечитала несколько раз, чтобы убедиться - это действительно через месяц", - пишет одна из пользовательниц Twitter.
Iespējams vienīgā pasaules vieta un grupa, kas šobrīd pārdod biļetes uz Jaunā gada "gigiem". Vairākas reizes pārlasīju, vai pareizi, ka tas ir pēc mēneša. pic.twitter.com/cPUJewHUD9— Inese Liepiņa (@LiepinInese) December 1, 2020
Есть и такое высказывание: "Между тем Prāta Vētra свое первое выступление в 2021 году проведет в Москве, где примет участие в "Новогоднем концерте".
Картинка немного напоминает некий старый новогодний "хит".
Если посмотреть на концерты Prāta Vētra в 2020 году, то большинство из них прошли именно в Ватастане".
Tikmēr ''Prāta vētra'' savu pirmo koncertu 2021. gadā aizvadīs Maskavā, uzstājoties ''Jaungada koncertā''.— Vatastānas hronika (@vatastanas) November 30, 2020
Bilde mazliet atgādina kādu vecu Jaungada ''hitu''.
Uzmetu aci ''Prāta vētras'' 2020. gada koncertiem. Lielākā daļa aizvadīta tieši Vatastānā.#Vatnikstorm #Brainstorm pic.twitter.com/MvYQ1ujSVh
"Даже не знаю. "Кино" отменили свои концерты. Наверное, это зависит от восприятия и отношения каждого артиста", - написал еще один пользователь.
Nu nez. Kino savus koncertus atcēla. Atkarīgs tomēr no katra mākslinieka izpratnes un attieksmes.— Rihards Mucins (@rm_virtual) December 1, 2020