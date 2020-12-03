Чт, 3.12.2020
Я понимаю, что есть часть общества, которая может отказаться от вакцинации, но я бы хотел, чтобы каждый житель Латвии был вакцинирован, чтобы еще больше укрепить иммунитет к вирусу. Кришьянис Кариньш.
Кришьянис Кариньш.

СМИ: Ренарс Кауперс заразился коронавирусом

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

На прошлой неделе стало известно, что Covid-19 заразились несколько музыкантов, в том числе Янис Айшпурс и Арнис Рачинскис, которые собрались в студии, чтобы записать рождественскую песню для нового кинопроекта. Оба музыканта об этом сообщили в социальных сетях.

Портал Sejas.lv выяснил, что среди музыкантов, инфицированных Covid-19, есть также солист группы Prāta vētra Ренарс Кауперс.

С осени в студии звукозаписи проходит запись музыки для фильма "Рождество в джунглях". Его премьера назначена на конец 2021 года. 

В записи принимают участие многие известные музыканты - уже упомянутые Айшпурс и Рачинскис, Айя Андреева, Интарс Бусулис, а также Ренарс Кауперс. 

Айя Андреева поделилась снимком из студии:

Somethin's cooking! 🤩 #ZiemassvētkiDžunglos #ZiemassvetkiDzunglos #aizkadri #behindthescenes #StudijaLokomotive #StudioLokomotive

Posted by Ziemassvētki Džungļos on Wednesday, October 28, 2020

На фото есть и продюсер Роберт Виновский ("Lokomotīve"), который 26 ноября тоже сообщил, что заразился Covid-19. 

Анонимные источники утверждают, что в записи принимал участие и Ренарс Кауперс. И хотя артист не давал публично никаких комментариев, его не было в соцсетях с 18 ноября. 

Ранее стало известно, что Prāta Vētra даст несколько новогодних концертов в России.

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