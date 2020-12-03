СМИ: Ренарс Кауперс заразился коронавирусом

На прошлой неделе стало известно, что Covid-19 заразились несколько музыкантов, в том числе Янис Айшпурс и Арнис Рачинскис, которые собрались в студии, чтобы записать рождественскую песню для нового кинопроекта. Оба музыканта об этом сообщили в социальных сетях.
Портал Sejas.lv выяснил, что среди музыкантов, инфицированных Covid-19, есть также солист группы Prāta vētra Ренарс Кауперс.
С осени в студии звукозаписи проходит запись музыки для фильма "Рождество в джунглях". Его премьера назначена на конец 2021 года.
В записи принимают участие многие известные музыканты - уже упомянутые Айшпурс и Рачинскис, Айя Андреева, Интарс Бусулис, а также Ренарс Кауперс.
Айя Андреева поделилась снимком из студии:
Somethin's cooking! 🤩 #ZiemassvētkiDžunglos #ZiemassvetkiDzunglos #aizkadri #behindthescenes #StudijaLokomotive #StudioLokomotivePosted by Ziemassvētki Džungļos on Wednesday, October 28, 2020
На фото есть и продюсер Роберт Виновский ("Lokomotīve"), который 26 ноября тоже сообщил, что заразился Covid-19.
Анонимные источники утверждают, что в записи принимал участие и Ренарс Кауперс. И хотя артист не давал публично никаких комментариев, его не было в соцсетях с 18 ноября.
Ранее стало известно, что Prāta Vētra даст несколько новогодних концертов в России.