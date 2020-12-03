СМИ: Ренарс Кауперс заразился коронавирусом

Портал Sejas.lv выяснил, что среди музыкантов, инфицированных Covid-19, есть также солист группы Prāta vētra Ренарс Кауперс.

С осени в студии звукозаписи проходит запись музыки для фильма "Рождество в джунглях". Его премьера назначена на конец 2021 года.

В записи принимают участие многие известные музыканты - уже упомянутые Айшпурс и Рачинскис, Айя Андреева, Интарс Бусулис, а также Ренарс Кауперс.

Айя Андреева поделилась снимком из студии:

На фото есть и продюсер Роберт Виновский ("Lokomotīve"), который 26 ноября тоже сообщил, что заразился Covid-19.

Анонимные источники утверждают, что в записи принимал участие и Ренарс Кауперс. И хотя артист не давал публично никаких комментариев, его не было в соцсетях с 18 ноября.