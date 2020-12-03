Чт, 3.12.2020
Обычный человек садится утром в машину, едет на работу, вечером - в магазин и даже не замечает, что вокруг, а у нас народ очень спивается. Поэтому мы обращаем на это внимание. Эдгар Айварс, YouTube-канал EDART.TV
Эдгар Айварс, YouTube-канал EDART.TV

Китайская подлодка достигла глубочайшего места планеты

Иллюстративное фото

ФОТО: pixabay.com

Китайское государственное новостное агентство China Daily сообщило, что китайская подлодка достигла глубочайшей точки планеты, в частности, она погрузилась на 10 909 метров в Марианскую впадину.

Во время экспедиции подлодка 13 раз ныряла в Марианскую впадину, где находится глубочайшая точка планеты. В восьми попытках управляемая людьми подводная лодка превысила глубину в десять километров.

Впрочем, рекорд по-прежнему принадлежит Виктору Весково, который в 2019 году достиг глубины в 10 934 метра. Китайцы сейчас побили достижение режиссера Джеймса Кэмерона, который в 2012 году в одиночку погрузился на глубину 10 908 метров, что немного меньше, чем шведская, итальянская и американская подлодки, которые в 1960 году погрузились на глубину 10 912 метров.

Видео: Китайская подлодка возвращается на судно

Новостное агентство также пишет, что подлодка и ее пилоты время между погружениями проводили на корабле, где столкнулись с такими трудностями как тайфуны, дождь и высокая температура воздуха.

Погружение в глубины Марианской впадины для Китая является достойным гордости достижением, так как он уже более десяти лет выделяет ресурсы на исследование океанских глубин.

В Марианской впадине исследователи собрали образцы горных пород и биологические образцы.

Последние новости

НАВЕРХ
Back