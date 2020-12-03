"Гайльэзерс" отрицает фейковые новости о лжи в связи с Covid-19 и, возможно, обратится в полицию

В среду на Facebook начало распространяться видео, на котором широко известный распространитель фейковых новостей и бывший политик от СЗК Валентин Еремеев разговаривает с фельдшером RAKUS, которая якобы раскрывает ложь о Covid-19.

На видео можно увидеть, что медик Марина выступает с утверждениями, в которых оспаривает факты о распространении Covid-19, ходе болезни, а также отрицает перегруженность больницы и медперсонала.

Представители RAKUS отказались комментировать высказанные сотрудницей утверждения, указав лишь, что в них нет "ни крупицы правды".

"Мы считаем, что там неправда все,

поэтому нет смысла комментировать ни одну из этих теорий заговора",

- отметила пресс-секретарь медучреждения Илга Намниеце.

О дистанцировании от комментариев медика больница сообщила и в соцсетях.

Как выяснил портал TVNET, женщина с видео - помощник врача скорой медицинской помощи клиники токсикологии и сепсиса RAKUS Марина Корнатовская.

Центр токсикологии - одно из отделений, где лечатся больные с Covid-19 с самым тяжелым течением болезни. В больнице также указали, что Корнатовская - не врач, а работала в больнице как медсестра.

Представители больницы также дистанцировались и от распространенных ранее ложных новостей о создании ковидной больницы в выставочном холле Кипсала.

На портале единомышленника Еремеева и его коллеги по распространению фейк-ньюз Яниса Плявиньша видео было перепубликовано с довольно угрожающим комментарием.

"Друзья! Наша обязанность поддержать Марину, так как против нее банда, которая реализует в Латвии эту аферу с вирусом, может направить репрессии. Народ, конечно, банду сурово накажет", - гласит комментарий.

Вопреки мнению Плявиньша по поводу репрессий, представители больницы указали, что

будут решать ситуацию юридическим путем.

TVNET выяснил, что сейчас проходит заседание правления больницы, на котором будет принято решение о возможных правовых действиях против упомянутой работницы.