Чт, 3.12.2020
Обычный человек садится утром в машину, едет на работу, вечером - в магазин и даже не замечает, что вокруг, а у нас народ очень спивается. Поэтому мы обращаем на это внимание. Эдгар Айварс, YouTube-канал EDART.TV
Эдгар Айварс, YouTube-канал EDART.TV

Prāta Vētra перенесла запланированные в России концерты

ФОТО: Valters Pelns

У группы Prāta Vētra были запланированы концерты в России на конец этого года, о чем свидетельствует информация на официальном сайте коллектива. TVNET связался с менеджером музыкантов Айей Аушкапой, которая объяснила ситуацию.

"По последней информации от организаторов концертов, в связи с ростом заражения Covid-19 в Санкт-Петербурге и Москве вводятся более строгие ограничения на проведение массовых мероприятий, в результате чего

Концерты группы Prāta Vētra не состоятся и будут перенесены, скорее всего, на весну", - пояснила менеджер. 

О новых датах будет сообщено сразу, как только они станут известны. 

Напомним, что ранее на странице группы Prāta Vētra было указано, что коллектив выступит 30 декабря в Санкт-Петербурге, а 31 декабря и 1 января в Москве. 

Также в СМИ поступила информация, что Ренарс Кауперс болен коронавирусом. 

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