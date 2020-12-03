Prāta Vētra перенесла запланированные в России концерты

"По последней информации от организаторов концертов, в связи с ростом заражения Covid-19 в Санкт-Петербурге и Москве вводятся более строгие ограничения на проведение массовых мероприятий, в результате чего

Концерты группы Prāta Vētra не состоятся и будут перенесены, скорее всего, на весну", - пояснила менеджер.

О новых датах будет сообщено сразу, как только они станут известны.

Напомним, что ранее на странице группы Prāta Vētra было указано, что коллектив выступит 30 декабря в Санкт-Петербурге, а 31 декабря и 1 января в Москве.