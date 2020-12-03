Prāta Vētra перенесла запланированные в России концерты

У группы Prāta Vētra были запланированы концерты в России на конец этого года, о чем свидетельствует информация на официальном сайте коллектива. TVNET связался с менеджером музыкантов Айей Аушкапой, которая объяснила ситуацию.
"По последней информации от организаторов концертов, в связи с ростом заражения Covid-19 в Санкт-Петербурге и Москве вводятся более строгие ограничения на проведение массовых мероприятий, в результате чего
Концерты группы Prāta Vētra не состоятся и будут перенесены, скорее всего, на весну", - пояснила менеджер.
О новых датах будет сообщено сразу, как только они станут известны.
Напомним, что ранее на странице группы Prāta Vētra было указано, что коллектив выступит 30 декабря в Санкт-Петербурге, а 31 декабря и 1 января в Москве.
Также в СМИ поступила информация, что Ренарс Кауперс болен коронавирусом.