Фильм про Цоя от автора скандальной "Матильды" - почему его все ругают?

В латвийском стриминг-прокате - новый фильм от автора скандальной "Матильды" Алексея Учителя "Цой" - о вымышленном путешествии тела погибшего легендарного рок-музыканта, его близких и водителя злосчастного "Икаруса" из Латвии в Ленинград. Фильм снимался совместно с латвийскими кинокомпаниями и еще до выхода также успел стать скандальным, когда сын знаменитого музыканта подал в суд на создателей с требованием перемонтировать картину.
Еще саднит рана конфликта вокруг "Лета" Кирилла Серебренникова, а в прокат выходит
Автором на этот раз выступил земляк Цоя, петербуржец (ленинградец?) Алексей Учитель, пики режиссерской карьеры которого пришлись на конец 80-х и первую половину нулевых.
Первое отличие Учителя от Серебренникова - это даже не разница в художественных вкусах и режиссерском почерке, а - возраст. Первому во время знакомства с Цоем для документальных фильмов "Рок" (так впоследствии будет названа и кинокомпания режиссера) и "Последний герой" было уже около 40. Ростовчанин Серебренников же встретил новость о смерти музыканта, будучи чуть старше 20, то есть - находясь в самом сердце того самого поколения перемен.
Это хорошо было заметно в "Лете" - скандальный фильм, работу над которым режиссер заканчивал под домашним арестом, больше, чем байопик, напоминал сон-воспоминание, фантазию о времени и са́мой заре творческой жизни культового вождя молодежи - мечтательную и печальную, как грезы об ушедшем тепле (слова "Скоро кончится лето" стали одной из главных строчек, оставленных нам Цоем).
Учитель же, познав Цоя во плоти, задался целью проанализировать не влияние личности на массы, а саму эту личность - впрочем, совершенно исключив ее из повествования. Все так - Цоя на экране будет от силы минут пять, и то - исключительно на документальных кадрах (наподобие "Форреста Гампа" они будут изобретательно соединены с игровыми), а сама фигура и феномен музыканта окажутся спроецированы через водителя того самого "Икаруса", невольно оборвавшего жизнь кумира молодежи, вместе с тем словно повернув ход истории.
Во всем этом видна, конечно, и авторская саморефлексия (в фильме она присутствует вполне однозначно - в виде самоцитирования режиссером своих ранних документальных фильмов о советском роке), и размышления о стране и эпохе -
а одна из глубинок, куда позже по сюжету забросит автобус с телом Цоя и его близкими, станет будущим пропускным пунктом между Латвией и Россией. Самые же внимательные зрители в финале заметят перекликание с другим перестроечным фильмом - знаменитой "Иглой" Рашида Нугманова, где Цой сыграл главную роль, за исполнение которой был назван лучшим советским актером года.
Видео: Трейлер фильма "Цой"
Впрочем, пофантазировать оказался горазд и Учитель - несхождения с исторической реальностью у него - не вынужденная мера или случайность, как у Серебренникова, а намеренный художественный ход. Об этом режиссер в попытках откреститься от всех возможных обвинений неоднократно рассказывал в интервью (как мы увидели - не помогло). Помимо самого путешествия из Латвии в Ленинград, в фильме были изменены имена персонажей: бывшая жена Цоя Марианна стала Мариной, подруга Наталья - Полиной, водитель автобуса Янис Фибикс - Павлом Шелестом, даже сын Саша превратился в Женю (его неожиданно играет дочь режиссера Мария).
И все это звучит действительно любопытно (оставим притязания Александра Цоя и прочих без внимания - любой автор на самом деле имеет право на творческую свободу в рамках разумного, и Учитель полноправно этой возможностью воспользовался) и вполне могло бы стать удачным фильмом, если бы не повальная небрежность реализации практически по всем аспектам.
"Цой" похож на дебютный фильм не самого одаренного выпускника ВГИКа, по ошибке выигравшего конкурс у Фонда кино - пестрящий многочисленными режиссерскими промашками, художественной неубедительностью и небрежным сценарием, состоящим из последовательности нелогичных эпизодов, сдобренных ходульными диалогами, справиться с которыми не могут даже сильные артисты - Спивак, Андреева, Верник. Даже обычно безупречный Цыганов оказывается совершенно неубедителен. Единственным светлым пятном (и тут мы смело можем гордиться) оказывается латвиец Артур Скрастиньш в эпизодической роли забавного майора (кстати, ранее он сыграл и у Серебренникова). И какая разница, что персонаж почти не нужен по сюжету - пусть хотя бы один человек в этой истории вызывает симпатию.
Вывод: Алексей Учитель снимал кино про смерть великого рокера, но наблюдаем мы скорее длящуюся не первый год авторскую кончину самого Учителя. И его в этом контексте жалко куда больше, чем Цоя - тот навсегда останется талантливым, возможно - гениальным молодым музыкантом с горящими глазами и сердцем, год за годом привлекающим все новых поклонников. Учителю повезло куда меньше. И что у него вышло на этот раз - автонекролог или дурная эпитафия, - пока неясно. Но зрелище неприятное.
Оценка: 2,5 из 5