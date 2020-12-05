Фильм про Цоя от автора скандальной "Матильды" - почему его все ругают?

Еще саднит рана конфликта вокруг "Лета" Кирилла Серебренникова, а в прокат выходит

новый фильм о музыканте, чья жизнь, работа и в особенности смерть настолько мистически срифмовались с эпохой.

Автором на этот раз выступил земляк Цоя, петербуржец (ленинградец?) Алексей Учитель, пики режиссерской карьеры которого пришлись на конец 80-х и первую половину нулевых.

Первое отличие Учителя от Серебренникова - это даже не разница в художественных вкусах и режиссерском почерке, а - возраст. Первому во время знакомства с Цоем для документальных фильмов "Рок" (так впоследствии будет названа и кинокомпания режиссера) и "Последний герой" было уже около 40. Ростовчанин Серебренников же встретил новость о смерти музыканта, будучи чуть старше 20, то есть - находясь в самом сердце того самого поколения перемен.

ФОТО: Скриншот из видео

Это хорошо было заметно в "Лете" - скандальный фильм, работу над которым режиссер заканчивал под домашним арестом, больше, чем байопик, напоминал сон-воспоминание, фантазию о времени и са́мой заре творческой жизни культового вождя молодежи - мечтательную и печальную, как грезы об ушедшем тепле (слова "Скоро кончится лето" стали одной из главных строчек, оставленных нам Цоем).

Учитель же, познав Цоя во плоти, задался целью проанализировать не влияние личности на массы, а саму эту личность - впрочем, совершенно исключив ее из повествования. Все так - Цоя на экране будет от силы минут пять, и то - исключительно на документальных кадрах (наподобие "Форреста Гампа" они будут изобретательно соединены с игровыми), а сама фигура и феномен музыканта окажутся спроецированы через водителя того самого "Икаруса", невольно оборвавшего жизнь кумира молодежи, вместе с тем словно повернув ход истории.

ФОТО: Скриншот из видео

Во всем этом видна, конечно, и авторская саморефлексия (в фильме она присутствует вполне однозначно - в виде самоцитирования режиссером своих ранних документальных фильмов о советском роке), и размышления о стране и эпохе -

едва ли не последнее, что слышит Цой по радио перед аварией - о принятой за три месяца до этого Декларации о восстановлении независимости Латвии,

а одна из глубинок, куда позже по сюжету забросит автобус с телом Цоя и его близкими, станет будущим пропускным пунктом между Латвией и Россией. Самые же внимательные зрители в финале заметят перекликание с другим перестроечным фильмом - знаменитой "Иглой" Рашида Нугманова, где Цой сыграл главную роль, за исполнение которой был назван лучшим советским актером года.

Видео: Трейлер фильма "Цой"