Вс, 6.12.2020
Те неудобства, которые нам причиняет маска, несопоставимы с тем, что мы видим в медицине каждый день, когда контактируем с пациентами с Covid-19. Карлис Раценис, врач Университетской клинической больнице им. Паула Страдиня
Карлис Раценис, врач Университетской клинической больнице им. Паула Страдиня
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Кауперс впервые прокомментировал заражение Covid-19

Ренарс Кауперс

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

На прошлой неделе появились слухи, что солист группы Prāta Vētra  Ренарс Кауперс заразился Covid-19. Теперь он сам подтвердил это предположение. 

В воскресенье, 6 декабря, Ренарс Кауперс сделал заявление в социальной сети Instagram.

"Друзья, сердечные поздравления! Эти дни звонки и внимание сбивают с ног! Ренарс, все в порядке? Как дела? Я спешу всех успокоить", - начал свое повествование артист. 

Лидер группы Prāta Vētra подтвердил, что заразился коронавирусом.

"Да, действительно, я тоже несколько недель назад подхватил Covid, которым я заболел в относительно легкой форме (три дня у меня было чувство гриппа - ломило кости и была небольшая температура). Вот уже 10 дней чувствую себя хорошо. Большое спасибо всем, кто написал в эти дни слова поддержки! Давайте и дальше беречь себя и других!".

В завершении артист пожелал всем радостного и здорового второго адвента. 

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что Covid-19 заразились несколько музыкантов, в том числе Янис Айшпурс и Арнис Рачинскис, которые собрались в студии, чтобы записать рождественскую песню для нового кинопроекта. Оба музыканта об этом сообщили в социальных сетях.

С осени в студии звукозаписи проходит работа над музыкой для фильма "Рождество в джунглях". Его премьера назначена на конец 2021 года. В записи принимают участие многие известные музыканты - уже упомянутые Айшпурс и Рачинскис, Айя Андреева, Интарс Бусулис, а также Ренарс Кауперс. 

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