Кауперс впервые прокомментировал заражение Covid-19

В воскресенье, 6 декабря, Ренарс Кауперс сделал заявление в социальной сети Instagram.

"Друзья, сердечные поздравления! Эти дни звонки и внимание сбивают с ног! Ренарс, все в порядке? Как дела? Я спешу всех успокоить", - начал свое повествование артист.

Лидер группы Prāta Vētra подтвердил, что заразился коронавирусом.

"Да, действительно, я тоже несколько недель назад подхватил Covid, которым я заболел в относительно легкой форме (три дня у меня было чувство гриппа - ломило кости и была небольшая температура). Вот уже 10 дней чувствую себя хорошо. Большое спасибо всем, кто написал в эти дни слова поддержки! Давайте и дальше беречь себя и других!".

В завершении артист пожелал всем радостного и здорового второго адвента.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что Covid-19 заразились несколько музыкантов, в том числе Янис Айшпурс и Арнис Рачинскис, которые собрались в студии, чтобы записать рождественскую песню для нового кинопроекта. Оба музыканта об этом сообщили в социальных сетях.