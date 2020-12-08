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  • "Не люблю бедненьких и оскорбленных": Чиповская о критике, поцелуях с Козловским и комплексах
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"Не люблю бедненьких и оскорбленных": Чиповская о критике, поцелуях с Козловским и комплексах

Анна Чиповская

ФОТО: скриншот видео с YouTube

Российская актриса Анна Чиповская дала большое интервью журналистке Лауре Джугелии на YouTube-канале PeopleTalk TV. В откровенном разговоре она рассказала о школьных годах, комплексах и поцелуях с Данилой Козловским.

О детстве

Все детство Анну очень сильно опекала мама. Родители актрисы разошлись, когда ей было около двух лет. С 15 лет она начала работать и почти сразу стала жить отдельно от родителей. Именно тогда родители ей стали сильно доверять, хотя Чиповская отмечает, что не всегда была сознательной.

В беседе актриса не раз подчеркнула, что она не из тех, кто жалуется на трудное детство или что-то подобное. 

"Не люблю бедненьких и оскорбленных. Таких вот несчастненьких", - объяснила Анна. 

Правда, школьные годы для нее не были самыми простыми. 

"Я ненавидела школу. Отношения мои складывались чудовищно... Я хотела общаться, но не очень хотели общаться со мной", - вспоминает актриса. 

Анна не знает, почему с ней не хотели общаться в школе. Хотя у нее была хорошая компания, ей казалось, что что-то не так. 

"У меня было много энергии. Меня было много", - рассуждает Чиповская. 

О комплексах и отношении к критике

Она никогда не считала себя красивой, хотя родители ее воспитывали в любви. 

"Как ты будешь верить маме, если есть какой-то Петя, который считает иначе", - говорит Анна. 

Ей не нравился цвет волос и форма носа. 

Впервые она показалась себе "ничего", когда ей исполнилось 16 лет. 

Лаура Джугелия указала на то, что в Instagram-аккаунте Анны нет плохих комментариев. Чиповская призналась, что иногда она их удаляет, но вообще она из тех, кто не прислушивается к мнению других. 

"Один раз я ответила прямо жестко. Он решил мне рассказать, что мне пора детей рожать... А ему пора последовать нахер..." - заметила актриса. 

Анна Чиповская считает, что на своей странице она хочет читать именно то, что она хочет. То, что пишут о ней в прессе, актриса не читает - считает, что это "опасно для ментального здоровья". 

О Даниле Козловском

К партнеру по съемкам Даниле Козловскому Анна относится очень хорошо. Она считает его очень честным и открытым человеком. 

"Даня - абсолютный джентльмен. Это человек, который всегда подаст пальто, откроет дверь, подаст руку. И да, Даня целуется очень хорошо", - призналась актриса. 

О личной жизни Анна Чиповская старается не говорить, а если и говорит, то серьезно. Больше трех лет она вместе с актером Дмитрием Ендальцевым. 

Видео: Интервью с Анной Чиповской

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