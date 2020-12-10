За что именно оштрафовали "Рижский бал"? Подробности мероприятия, обросшего скандалами

Представитель Рижской муниципальной полиции Том Садовскис пояснил, что организаторы "Рижского бала", прошедшего в октябре в Доме Черноголовых, были оштрафованы на 250 евро, поскольку посетителям мероприятия не были предоставлены фиксированные персональные места, как того требовал действовавший на тот момент регламент Кабинета министров.

Он отметил, что редакция специального постановления Кабинета Министров о мерах эпидемиологической безопасности по ограничению распространения инфекции Covid-19 действовала с 10 по 11 октября.

Полиция обнаружила нарушения двух пунктов правил, а именно:

не было гарантировано, что участники мероприятия занимали фиксированные персонализированные места и

более двух человек, не являющихся членами семьи, находились на соседних местах.

Садовскис указал, что 10 октября Рижская муниципальная полиция получила информацию о возможных нарушениях на месте проведения мероприятия. Позже, когда было собрано достаточное количество доказательств, была инициирована процедура проверки и начат административный процесс, в ходе которого у организатора мероприятия также были запрошены объяснения.

Процесс завершился 23 ноября, в результате чего было решено наложить штраф в размере 250 евро за нарушение эпидемиологических правил. Если организаторы мероприятия не обжалуют наложенный штраф до 16 декабря, он вступит в законную силу.

Представитель Royal Events Наталия Тумшевица-Эргле сообщила LETA, что с жалобой о возможных нарушениях в правоохранительные органы обратился конкурент - другой продюсер мероприятий. Она полагает, что виной всему конкуренция.

Наталья Тумшевиц-Эргле считает, что всем, кто работает в отрасли культуры, следует поддерживать друг друга. Она подчеркнула, что при соблюдении всех правил и мер безопасности организовать мероприятие в этом году было крайне сложно.

"На это потребовалось колоссальное количество энергии и сил. А потом коллега, который видит во мне конкурента, совсем не поддерживает меня, а пишет петицию, идет в полицию с жалобой, полагая, что за мы не следим за происходящим. Я не ожидала ничего подобного", - сказала Наталья.

Она также сообщила, что команда подготовила и подала в полицию отчет, подтверждающий соблюдение правил. По словам представителей организаторов, об этом свидетельствует тот факт, что ни один из посетителей бала не заболел Covid-19.

На вопрос, намеревается ли Royal Events оспорить наложенное наказание, Тумшевица-Эргле ответила отрицательно. Она подчеркнула, что уже много было заплачено адвокатам, а команда устала писать отчеты в полицию.

В этом году "Рижский бал" отметил свой пятилетний юбилей. Грандиозное мероприятие традиционно прошло в Доме Черноголовых. В честь значимой даты в праздничном мероприятии приняли участие лауреаты самых престижных латвийских музыкальных и танцевальных премий и чемпионатов, юные талантливые артисты, а также дебютанты бала - студенты ведущих учебных заведений страны, прошедшие все этапы отбора и подготовки.

Бал собрал цвет латвийского бомонда. Его патронесса - певица Натали Тумшевиц. Среди гостей были также политики и депутаты, такие как Андрис Америкс и Олег Буров.

Галерея: Рижский бал