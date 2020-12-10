PVD обнаружила в яйцах украинского происхождения сальмонеллу

В службе указали, что в одном из образцов взятых на границе куриных яиц украинского происхождения констатирована сальмонелла. Присутствие сальмонеллы подтверждено результатами лабораторных исследований.

Образец был взят в ходе усиленной проверки продуктов украинского происхождения на границе.

Груз направлялся из Украины в Литву, поэтому о констатированном проинформирована ответственная служба Литвы.