Чт, 10.12.2020
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Юрий Перевощиков, эпидемиолог
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PVD обнаружила в яйцах украинского происхождения сальмонеллу

Яйца. Иллюстративное фото.

ФОТО: Ieva Čīka/LETA

В яйцах украинского происхождения констатирована сальмонелла, сообщили агентству LETA в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD).

В службе указали, что в одном из образцов взятых на границе куриных яиц украинского происхождения констатирована сальмонелла. Присутствие сальмонеллы подтверждено результатами лабораторных исследований.

Образец был взят в ходе усиленной проверки продуктов украинского происхождения на границе.

Груз направлялся из Украины в Литву, поэтому о констатированном проинформирована ответственная служба Литвы.

По информации PVD, виды продуктов, в которых констатировано загрязнение, и в дальнейшем будут усиленно контролироваться на границе.

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