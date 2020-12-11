Павел Деревянко расстался с женой после 10 лет брака

Журналисты указали, что актер сообщил об этом на премьере фильме "Серебряные коньки". Артист появился на красной дорожке один, а позже рассказал коллегам о своем новом статусе.

Сама Дарья подтвердила порталу PeopleTalk.ru, что они расстались.

"Да, мы разошлись", - прокомментировала она.

У пары две дочери: 10-летняя Варвара и 6-летняя Саша.