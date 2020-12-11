Павел Деревянко расстался с женой после 10 лет брака

Российский актер Павел Деревянко расстался со своей супругой Дарьей Мясищевой, с которой прожил более десяти лет. Пара продолжает вместе воспитывать двух дочерей. Об этом пишет PeopleTalk.ru.
Журналисты указали, что актер сообщил об этом на премьере фильме "Серебряные коньки". Артист появился на красной дорожке один, а позже рассказал коллегам о своем новом статусе.
Сама Дарья подтвердила порталу PeopleTalk.ru, что они расстались.
"Да, мы разошлись", - прокомментировала она.
У пары две дочери: 10-летняя Варвара и 6-летняя Саша.
Ранее в интервью Юрию Дудю Павел признавался, что между ним и Дарьей были свободные отношения.