Певица FKA Twigs подала иск на Шайю Лабафа за сексуальное и физическое насилие

В иске певица обвиняет ЛаБафа в насильственных действиях сексуального характера, причинении эмоциональных страданий, а также в том, что он сознательно заразил ее венерическим заболеванием.

Она утверждает, что во время отношений актер обращался с ней жестоко "физически, эмоционально и ментально". 1

О подобном поведении актера рассказала еще одна бывшая подруга актера Кэролин Фо. По ее словам, однажды он ударил ее так сильно, что у нее пошла кровь.

ЛаБаф в комментарии NYT сказал, что "многие из этих утверждений не соответствуют действительности".

Актер добавил, что он прошел программу "12 шагов" (помощь людям с зависимостью) и, хотя он признает, что не вылечился от алкоголизма, он твердо намерен делать то, что нужно для выздоровления.

"Я всегда буду сожалеть о том вреде, который я, возможно, причинил людям", - приводит слова актера газета. 1