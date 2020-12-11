Певица FKA Twigs подала иск на Шайю Лабафа за сексуальное и физическое насилие

Бывшая подруга актера Шайи ЛаБафа, певица FKA twigs (Талья Дебретт Барнетт) подала против него иск в суд Лос-Анджелеса, сообщает "Медуза" со ссылкой на New York Times (NYT).
В иске певица обвиняет ЛаБафа в насильственных действиях сексуального характера, причинении эмоциональных страданий, а также в том, что он сознательно заразил ее венерическим заболеванием.
Она утверждает, что во время отношений актер обращался с ней жестоко "физически, эмоционально и ментально".
О подобном поведении актера рассказала еще одна бывшая подруга актера Кэролин Фо. По ее словам, однажды он ударил ее так сильно, что у нее пошла кровь.
ЛаБаф в комментарии NYT сказал, что "многие из этих утверждений не соответствуют действительности".
Актер добавил, что он прошел программу "12 шагов" (помощь людям с зависимостью) и, хотя он признает, что не вылечился от алкоголизма, он твердо намерен делать то, что нужно для выздоровления.
"Я всегда буду сожалеть о том вреде, который я, возможно, причинил людям", - приводит слова актера газета.
Отношения Барнетт и ЛаБаф продолжались с 2018-го по 2019 год. Певица не обращалась в полицию, так как, по ее словам, сначала ошибочно думала, что это повредит его карьере. Позже ей казалось, что ее не воспримут всерьез и заявления будут бесполезными.