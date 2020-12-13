Друзья Заворотнюк рассказали СМИ о ее состоянии, а Лобода и Краймберри не поделили ванну?

Светлана Лобода и Мари Краймберри не поделили ванну?

11 декабря издание "Комсомольская правда" сообщило, что исполнительница Светлана Лобода отказалась от премии "Золотой граммофон" и уехала домой. В СМИ прозвучала версия, что певице не понравилось, что у артистки Мари Краймберри тоже в выступлении есть ванна. Была озвучена версия о том, что конфликт был связан с гримерками.

Позже директор певицы Нателла Крапивина объяснила, что произошло:

"На протяжении двух недель мы вместе с целой командой постановщиков, каскадеров, пиротехников готовили сложный акробатический номер для премии "Золотой граммофон", в котором была задействована в качестве реквизита ванна".

Нателла указала, что они не были против того, чтобы ванна была и в другом выступлении, но номера шли один за другим.

"Мы обратились к режиссеру и организаторам с просьбой разнести номера в программе. Ибо это является не только непрофессионализмом, но и абсолютным неуважением к зрителю", - пояснила директор Лободы.

Очевидно, что команда артистки не договорилась с организаторами. Но Крапивина добавила, что они еще найдут возможность в самое ближайшее время показать номер своему зрителю.

Коллега Заворотнюк сообщил последние новости об актрисе

49-летняя тяжелобольная Анастасия Заворотнюк с семьей живет в загородном доме в подмосковном поселке Крекшино. СМИ сообщают, что соседей просят не снимать и не фотографировать актрису.

Известно, что Заворотнюк прошла несколько видов лечения и реабилитации.

Сосед Анастасии Заворотнюк по элитному подмосковному поселку актер Вячеслав Манучаров сообщает, что он постоянно на связи с коллегой и близкой знакомой Анастасии. Информация о состоянии актрисы довольно закрытая, но болезнь остановлена с помощью ее родных. Об этом пишет "Комсомольская правда".