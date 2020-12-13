Ким Ки Дук будет кремирован в Латвии

Такое решение было принято из-за того, что тело Ким Ки Дука будет крайне сложно доставить на родину в условиях пандемии.

Родственники режиссера поручили организацию кремации южнокорейскому посольству в Риге. Об этом сообщают дипломатические источники. Урну с прахом затем планируется переслать в Южную Корею, для этого не требуется специального разрешения, отмечает Yonhap.

Напомним, по информации латвийских СМИ, Ким Ки Дук прибыл в Латвию 20 ноября. С 5 декабря он не выходил на связь, а в ночь на 11 декабря умер в одной из рижских больниц от осложнений в связи с Covid-19. Сообщается, что Ким Ки Дук намеревался приобрести дом в Юрмале и оформить ВНЖ в Латвии.