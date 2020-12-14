Хотели сделать под современные реалии: рижане выпустили ролик на тему игры "Киберпанк"

Это удалось реализовать благодаря титаническому труду Алекса Спиридонова (их друга и оператора).

"Признаться честно, не планировалось делать серьезную сюжетную линию для клипа, ведь на момент съемок толком и даже не было понятно, о чем будет собственно сама игра кроме того, что там будет принимать участие Киану Ривз в роли известного гитариста Johnny Silverhand. В итоге я решил разнообразить "просто игру на инструментах", вдохновившись одним из сюжетов игры, где певица ради перформанса решила покончить собой прямо на сцене, а позже из нее сделали киборга", - рассказывает лидер группы и автор идеи Дмитрий Эзау.

ФОТО: Пресс-фото

Ему захотелось обыграть этот момент в ролике - во время выступления сквозь толпу пробирается "убийца" (эту роль исполняет фотограф Константин Сурин) и выстреливает главному участнику прямо в голову. Позднее его соратница (Наталия Шевчук) помещает микросхему в его грудь тем самым "оживляя" его и они продолжают выступление вместе с ударником (Alex Shangin). В клипе также снялась YouTube-блогер и ведущая канала "Неновости" Елена Рассохина.

ФОТО: Пресс-фото

В завершении видео раздается звук сирены и здание, где проходило закрытое выступление окружают полицейские дроны.

"Я хотел сделать видео под современные реалии. Было собрано больше положенного людей в закрытом пространстве, нарушена дистанция и это была подпольная вечеринка, которая не являлась законной, а так как это киберпанк, то полиции нет нужды "лично" приезжать. Такие вот дела!" - отметил музыкант.

Дмитрий подчеркивает, что съемки проходили в то время, когда запретов еще не было.

"Что касаемо музыки, то лично для меня данный жанр музыки абсолютно не типичный. Вначале я не знал какого характера там должна быть гитара и соло-партии, но как мне кажется, все соло-вставки легли очень гармонично и сохраняют атмосферность происходящего", - поясняет Дмитрий.

Дмитрий Эзау ФОТО: Пресс-фото

На видео были оставлены пасхалки и отсылки к предыдущим роликам Steel Mustang.

Съемки проходили в Neon Vibe Studio (владелец студии - фотограф и видеограф Артур Янсон). Помогала в создании образа и делала грим для "киберпанков" - Кристине Михайлова. Операторская работа и монтаж - Алекс Спиридонов.

"Это был титанический труд, где нужно было в сжатые сроки сделать, то что для многих ушли бы долгие месяцы. Музыку делали группа Steel Mustang совместно с Vadik Squarez. Спасибо всем кто был с нами и принимал участие!" - подытожил Дмитрий Эзау.

Галерея: съемки клипа на тему "Киберпанк"