Скандал с пропусками в Рижской думе продолжается: пропали два абонемента, они стоят 4000 евро

На этом скандал не закончился. Думе не удалось выяснить, что произошло с еще двумя абонементами, полагавшимся временной администрации. По бумагам пропуска получили три администратора, однако до двух они не дошли, сообщает передача Nekā personīga телеканала TV3.

Парковка автомобиля в окрестностях думы дорогая. На берегу Даугавы один час стоянки стоит 2,5 евро, в Старой Риге - восемь евро. Поэтому спрос на разрешения на бесплатную стоянку у работающих в думе велик. 3

Каждый депутат может получить разрешение на парковку на зарезервированной муниципальной стоянке. Несколько десятков мест есть на улице Калькю у площади Стрелков, их обычно занимают чиновники. Ограниченная барьером стоянка есть за корпусом Технического университета. Чтобы держать там машину, необходим и микрочип. Он есть у депутатов и высших чиновников города.

Так как разрешений больше чем стоянок, хозяйственное управление Рижской думы более десяти лет выделяет депутатам и абонементы на стоянки Rīgas satiksme. Тогда машину можно поставить у Даугавы, в Старой Риге или любом другом месте города, где стоянки обслуживает Rīgas satiksme.

Однако в системе есть дыра. На картах на стоянку Rīgas satiksme не написаны номер машины или имя владельца, поэтому использовать их может кто угодно. 3

Теоретически, это можно проверить по номеру карты абонемента, так как за ее получение необходимо расписываться.

В Рижской думе пояснили, что у хозяйственного управления нет функции и задачи контролировать, как используются абонементы или пропуска. Таких обязанностей нет и у контроля Rīgas satiksme или муниципальной полиции. Таким образом, депутаты могут одолжить абонемент другу. Риск быть пойманным есть, но небольшой.

Это знал и бывший депутат Рижской думы, министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце, который в октябре попросил своего однопартийца Мичеревскиса одолжить свою карту. Вранье, что это была только шутка, стоило министру должности.

Оказалось, что пропали два из трех выданных временной администрации абонементов на стоянку Rīgas satiksme.

Вопреки обычному порядку, за выданные представителям администрации абонементы никто не подписывался. Карты заказали и получили работники бюро администратора. Поэтому эти карты и не привязаны к конкретному лицу или его автомобилю. 3

Бывший руководитель временной администрации Эдвин Балшевицс признает, что абонемент на стоянку Rīgas satiksme он получил. После окончания работы в думе вместе с другими документами он отдал его самоуправлению.

Делегированный из Министерства юстиции представитель администрации Алексей Ремесов был удивлен вопросом, отдал ли он обратно карту Rīgas satiksme.

Ценная карта на стоянку не дошла и до представителя Минфина Артиса Лапиньша. Ему был дан пропуск на стоянку для работников Рижской думы.