Скандал с пропусками в Рижской думе продолжается: пропали два абонемента, они стоят 4000 евро

Выданный депутатам Рижской думы абонемент на неограниченное использование стоянки Rīgas satiksme месяц назад стало причиной ухода в отставку министра охраны среды и регионального развития Юриса Пуце.
На этом скандал не закончился. Думе не удалось выяснить, что произошло с еще двумя абонементами, полагавшимся временной администрации. По бумагам пропуска получили три администратора, однако до двух они не дошли, сообщает передача Nekā personīga телеканала TV3.
Парковка автомобиля в окрестностях думы дорогая. На берегу Даугавы один час стоянки стоит 2,5 евро, в Старой Риге - восемь евро. Поэтому спрос на разрешения на бесплатную стоянку у работающих в думе велик.
Каждый депутат может получить разрешение на парковку на зарезервированной муниципальной стоянке. Несколько десятков мест есть на улице Калькю у площади Стрелков, их обычно занимают чиновники. Ограниченная барьером стоянка есть за корпусом Технического университета. Чтобы держать там машину, необходим и микрочип. Он есть у депутатов и высших чиновников города.
Так как разрешений больше чем стоянок, хозяйственное управление Рижской думы более десяти лет выделяет депутатам и абонементы на стоянки Rīgas satiksme. Тогда машину можно поставить у Даугавы, в Старой Риге или любом другом месте города, где стоянки обслуживает Rīgas satiksme.
Однако в системе есть дыра. На картах на стоянку Rīgas satiksme не написаны номер машины или имя владельца, поэтому использовать их может кто угодно.
Теоретически, это можно проверить по номеру карты абонемента, так как за ее получение необходимо расписываться.
В Рижской думе пояснили, что у хозяйственного управления нет функции и задачи контролировать, как используются абонементы или пропуска. Таких обязанностей нет и у контроля Rīgas satiksme или муниципальной полиции. Таким образом, депутаты могут одолжить абонемент другу. Риск быть пойманным есть, но небольшой.
Это знал и бывший депутат Рижской думы, министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце, который в октябре попросил своего однопартийца Мичеревскиса одолжить свою карту. Вранье, что это была только шутка, стоило министру должности.
Оказалось, что пропали два из трех выданных временной администрации абонементов на стоянку Rīgas satiksme.
Вопреки обычному порядку, за выданные представителям администрации абонементы никто не подписывался. Карты заказали и получили работники бюро администратора. Поэтому эти карты и не привязаны к конкретному лицу или его автомобилю.
Бывший руководитель временной администрации Эдвин Балшевицс признает, что абонемент на стоянку Rīgas satiksme он получил. После окончания работы в думе вместе с другими документами он отдал его самоуправлению.
Делегированный из Министерства юстиции представитель администрации Алексей Ремесов был удивлен вопросом, отдал ли он обратно карту Rīgas satiksme.
Ценная карта на стоянку не дошла и до представителя Минфина Артиса Лапиньша. Ему был дан пропуск на стоянку для работников Рижской думы.
Выделенные трем администраторам абонементы были выданы в марте, когда выдвинутые министерствами эксперты начали работу вместо распущенной думы. Срок абонементов - полгода. В сентябре они были продлены до конца октября. Тогда уже было известно, что администрация проработает только до октября.
Когда администраторы Балшевицс, Ремесов, Лапиньш и их бюро работу в думе покинули, хозяйственное управление абонементы не аннулировало. Это было сделано только 15 ноября, когда по поводу пропавших абонементов вопрос задало новое руководство города.
Пока что думе не удалось выяснить, кто использовал два пропавших абонемента. Небольшая привилегия обошлась рижанам в четыре тысячи евро.
Из-за этого дисциплинарное дело было начато против главы хозяйственного департамента Рижской думы Алвиса Кузминскиса, который на этой неделе работу в самоуправлении покинул. Он отрицает, что знает, кому достались пропавшие абонементы.
Единственная версия, кто мог их использовать, есть у зачинщика скандала, депутата думы Мариса Мичеревскиса. Он допускает, что во время, когда дума была распущена, администрацию получить их попросил министр Юрис Пуце. Свои подозрения Мичеревскис высказал уже в ноябре, когда еще не было известно о пропавших абонементах.
Найти тех, кто использовал карты на стоянку и лицо, это организовавшее, сейчас является задачей KNAB. Там пока что продолжается проверка. Использование четырех тысяч евро из денег рижан, скорее всего, обоснование для начала уголовного процесса.
Выделение депутатам и работникам самоуправления абонементов на стоянки Rīgas satiksme обходилось ежегодно в четверть миллиона. С будущего года систему изменят.
Сейчас депутатская привилегия обходится рижанам в 174 тысячи евро. Больше всего - 11 абонементов за 33 тысячи евро для своих работников закупил департамент собственности, шесть - стройуправа.
Начальник хозяйственного управления - не единственный, кого смена власти в столице вынудила покинуть должность. Дисциплинарное дело начато против многолетнего директора жилищного департамента Анатолия Алексеенко. Он устраивал членов семьи на работу в структуры, которыми сам же и управлял.