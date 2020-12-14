История успеха во время пандемии: как Crocs завоевали еще большую популярность

Crocs, Inc. - американская компания, которая занимается дистрибуцией и изготовлением обуви.

Этим летом бренд объявил о коллаборации с рестораном быстрого питания KFC: в соцсетях начался ажиотаж, обувь была раскуплена в чрезвычайно короткие сроки.

Покупатели, успевшие приобрести новинку в первые минуты после запуска коллаборации, начали перепродавать данные сабо на eBay намного дороже.

Сейчас американский бренд сотрудничает со многими знаменитостями. В этом году в их число вошли Джастин Бибер, рэпер Bad Bunny и рэпер Post Malone 8. К тому же звезды не прекращают показывать и хвастаться своей обувью в соцсетях.

Рекорды, комфорт и мода

Для Crocs год был очень успешным: несмотря на закрытие магазинов, продажи в третьем квартале - рекордные 362 млн долларов, а в четвертом квартале планируется увеличение не меньше чем на 20%, отметил финансовый директор бренда Энн Мельман. В свою очередь, акции компании с пика коронакризиса возросли почти на 500%.

Гендиректор Crocs Эндрю Рис говорит, что успехи компании в этом году связаны с двумя стратегиями - оборонительной и наступательной. Согласно оборонительной стратегии, бренд поменял подход к производству обуви и диверсифицировал цепочки поставок.

К концу апреля все магазины Crocs и более 300 магазинов-партнеров в Китае продолжили работу, а в октябре стало известно, что "показатели охвата и вовлеченности клиентов в Китае в июне выросли на 50% за месяц".

Весной у компании появились относительно недорогие сабо Crocs, которые можно легко мыть и дезинфицировать. Обувь назвали идеальной для медицинских работников, сражающихся с коронавирусом. Бренд пожертвовал американским медработникам тысячи пар обуви, и компании это обошлось в 10 млн долларов (розничная стоимость - 40 млн).

"В пользу скольких компаний покупатели делают свой выбор только потому, что эти бренды, по их мнению, борются за правое дело? Мы видим, что люди, которые полтора года назад даже и не задумывались о покупке обуви Crocs, сейчас готовы рассмотреть этот вариант", 1

- приводит Forbes слова аналитика Сэма Позера из Susquehanna Financial Group.

Так как в настоящее время приходится работать из дома и общаться онлайн, предпочтение отдается комфорту, а не моде. Хотя бренд не забыл и о моде: сабо Crocs можно дополнить с помощью джибитсов* на любой вкус и цвет по цене начиная примерно с 4 долларов.

*Джибитсы - украшения-фигурки, которые вставляются в отверстия в обуви.

Чуть-чуть истории бренда

Как отмечает издание, потенциал бренда недооценивали с самого основания. В 2002 году создатели бренда Cкотт Симанс, Линдон Хансон и Джордж Бедекер-младший узнали о небольшой компании в Канаде, производящей удобную обувь для парусного спорта, которая не скользит на мокрой палубе. Так они приобрели права на использование синтетического материала крослайт и основали компанию Crocs. Уже совсем скоро были представлены первые 200 фирменных сабо. Любители парусного спорта раскупили первую партию за один день. А сегодня, как отмечает Forbes, в мире продано около 600 млн пар обуви бренда.