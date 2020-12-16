Звезда недели ⟩ Екатерина Варнава: хореограф с дипломом юриста, жестким характером и комплексами

В августе 2019 года на YouTube-канале "Фьючерс" вышла передача "Вопросы Взрослому", а после Екатерина Варнава появилась в успешных проектах канала ТНТ - "Бой с гёрлс" на канале "Пятница!" (вместе с Александром Гудковым) и шоу "Секрет" на канале ТНТ вместе с Дмитрием Хрусталевым.

В интервью изданию "Медуза" Екатерина признавалась, что никогда не смотрит свои проекты, пояснив, что у нее на это попросту нет времени. Помимо этого, она не хочет анализировать свою работу ввиду собственной самокритичности. По ее словам, если она начнет это делать, кончится тем, что она просто не выйдет из дома.

Варнава считает, что невозможно анализировать то, в чем находишься, в чем работаешь. Есть лишь два варианта - либо делать круто, либо не делать.

"Если тебе не нравится твоя работа, все равно получится говно. Если нравится - иди и делай это хорошо, кто тебе мешает", - рассуждает яркая участница Comedy Women.

В целом подход к работе она сравнила с сексом:

"Когда сильно стараешься хорошо заниматься сексом, результат будет печальным. Все время зацикливаться на этом невозможно", - подметила она.

Снималась актриса и в рекламе - к примеру, одежды Gloria Jeans, а также в таких фильма и сериалах, как "Неудачная суббота", "8 первых свиданий", "Дабл трабл", "Счастливы вместе", "Деффчонки", "Зомбоящик" и ситком "СашаТаня".

В феврале 2020 года состоялась премьера клипа Филиппа Киркорова "Романы", в котором главную женскую роль исполнила Екатерина Варнава.

Личная жизнь

В молодости у Екатерины Варнавы были затяжные и мучительные отношения с женатым мужчиной.

В 2012 году у артистки завязался роман с коллегой Дмитрием Хрусталевым. Пара познакомилась на съемках телешоу Comedy Woman. Отношения продолжались 2 года, но Дмитрий так и не стал мужем Екатерины.

В 2017 году поклонники обрадовались новости о женихе звезды - хореографе Константине Мякинькове. Но в 2020 году во время интервью Ксении Собчак она призналась, что они расстались.

Константин и Екатерина были вместе шесть лет. О причинах расставания Варнава говорит просто - в какой-то момент она поняла, что оба просто делят общую территорию.

Собчак тогда продолжила допросы и Варнава призналась, что за ней ухаживает мужчина из творческой профессии, но вместе они не работают. В ходе беседы знаменитость рассказала, чем он ее зацепил - это интеллект.

"Он умнее меня, несколько раз дал мне это понять. Это такой кайф... Мы находимся в интеллектуальной дуэли... Мы много шутим, он меня прессует, я его прессую. Это момент игры, ролевой", - поделилась Екатерина.

Во время интервью Собчак с режиссером Александром Молочниковым выяснилось, что он и есть тот самый мужчина. Более того, влюбленные уже несколько месяцев живут вместе. Познакомились знаменитости благодаря Константину Богомолову, мужу Ксении Собчак. Он порекомендовал Екатерину для новой роли в спектакле.

Чуть позже они встретились на шоу "Танцы со звездами", там между ними и возникли чувства. Он сразу почувствовал какое-то родство с ней, будто бы они знали друг друга давным-давно.