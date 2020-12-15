Вт, 15.12.2020
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Арнис Кактиньш, социолог
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Картофель и батат: что полезнее?

ФОТО: Shutterstock/Africa Studio

Несмотря на то, что батат часто называют "сладким картофелем", оказалось, что с картошкой они даже не родственники! Почему и что полезнее, рассказывает Harper's Bazaar! 

Польза картофеля

В картофеле есть витамины В2, В3, В6, В9 и С. Картофель в довольно большом количестве содержит антиоксиданты, способные защитить клетки организма, которые препятствуют повреждению свободными радикалами, а также замедляют процессы старения.

В клубнях также есть так называемый "устойчивый" крахмал, который помогает контролировать уровень сахара в крови. Кроме того, в картофеле высокое содержание калия. 

Польза батата

Батат в больших количествах содержит витамины, А и Е, которые также защищают организм от повреждения свободными радикалами, предотвращают развитие воспалительных процессов, замедляют процессы старения и защищают кожу от пагубного влияния ультрафиолетового излучения. 

Помимо этого, батат - источник витаминов С и К. 

Содержание клетчатки в батате помогает нормализации работы ЖКТ и очистке сосудов от вредного холестерина. Также активные вещества в нем благоприятно воздействуют на нервную систему.

Так что полезнее? 

Как отмечает издание, батат с привычной картошкой даже не родственники: картофель относится к пасленовым, а батат - к вьюнковым. В отличие от картошки, в батате есть медленные углеводы - они не провоцируют скачка сахара в крови, долго усваиваются и хорошо насыщают, снижая риск переедания.

По содержанию полезных веществ батат тоже выигрывает, но важно понимать, что эти продукты не могут быть полноценной заменой друг другу! 

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