Госизмена и шпионаж в пользу Латвии: для пары из Калининграда запросили 13 и 14 лет колонии

Напомним, обвиняемые - эксперт Фонда Горчакова Антонина Зимина-Антонец и ее муж Константин Антонец - были задержаны еще в 2018 году.

На свою свадьбу, состоявшуюся в апреле 2015 года, они пригласили и бывшего однокурсника Зиминой-Антонец, который после учебы начал работать в ФСБ и занимался контрразведкой.

В поле зрения российских спецслужб обвиняемые попали после того, как видео и фотографии со свадьбы были опубликованы в соцсетях. Эти материалы по какой-то причине были показаны по одному из телеканалов стран Балтии.

Как рассказал отец обвиняемой Константин Зимин, приглашенный сотрудник ФСБ не скрывал от гостей свадьбы свое место работы, раздавал визитки и сам добровольно фотографировался с другими гостями, хоть среди них и были друзья дочери из Латвии и Литвы.

Однако ФСБ считает, что обвиняемые виновны в раскрытии секретной информации.