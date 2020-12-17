Сергей Лазарев заявил о тяжелом финансовом положении

Сергей Лазарев объяснил журналистов, что расходы артистов во время пандемии "не только не уменьшились, но даже выросли". Это связано с тем, все равно надо покупать песни, снимать клипы и шить костюмы.

Певец подчеркнул, что он не уволил ни одного человека из своей группы и исправно выплачивает всем зарплату.

"При этом доходов стало в десять раз меньше", - пояснил он.