Сергей Лазарев заявил о тяжелом финансовом положении

Российский певец Сергей Лазарев пожаловался на тяжелое финансовое положение, с которым столкнулись многие артисты из-за пандемии Covid-19. Об этом об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на интервью артиста порталу "Дни.ру".
Сергей Лазарев объяснил журналистов, что расходы артистов во время пандемии "не только не уменьшились, но даже выросли". Это связано с тем, все равно надо покупать песни, снимать клипы и шить костюмы.
Певец подчеркнул, что он не уволил ни одного человека из своей группы и исправно выплачивает всем зарплату.
"При этом доходов стало в десять раз меньше", - пояснил он.
Ранее журналист Алексей Пивоваров посвятил новый выпуск на канале "Редакция" индустрии развлечений в период пандемии. В выпуске отметились не только российские звезды, но и организаторы и ведущие мероприятий. К примеру, организатор светских вечеринок Андрей Фомин объяснил, почему для знаменитостей этот период стал таким тяжелым.