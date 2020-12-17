Новинка в латвийской инди-музыке: группа Dani Ryan представила второй альбом

В отличие от материала предыдущего альбома, написанного в период с 2011 по 2019 год, эта пластинка полностью сочинена в течение 2020 года. При этом участники Dani Ryan должны были отобрать 11 из 25 написанных песен, и у коллектива уже есть материал для создания еще одного полноценного альбома. Идея заключается в том, чтобы выпустить b-side (би-сайд) к "PARTY!", который будет носить название "Afterparty!". Его релиз ориентировочно запланирован на весну 2021 года.

Целью было создание интересного, динамичного альбома, который бы радикально отличался по настроению от первого альбома группы. Изначальной идеей было использование элементов классического рока и их совмещение с оригинальными и неординарными эффектами - как, например, в песнях "RADIO ANNA" или "Insta".

"Dani Ryan" ФОТО: publicitātes

Между тем, композиция "Final call" чем-то напоминает классику инди-рока. По мере развития проекта появились и песни с использованием женского вокала - "Bring a little lovin’" и "Relax". Впоследствии альбом дополнился также неожиданным треком от одного из участников группы в стиле electroclash, под названием "Touch my dress" и стихийно записанной композиции на латышском языке - "Meloman".

Как и любой творческий процесс, создание этого альбома не обошлось без интересных моментов. Например, песня "Party!", заглавная композиция альбома, прошла через множество изменений. Было рассмотрено пять разных версий записи, слова песни переписывались трижды и песня была пересведена множество раз. Другой трек, "Meloman", напротив, был придуман за один вечер, а инструменты и вокал были записаны с первой попытки.

Так как участники группы хотели видеть "PARTY!" не просто сборником своих композиций, а законченным художественным произведением, большое внимание было уделено составлению последовательности песен в альбоме. Она была изменена около пятнадцати раз, пока не были достигнуты необходимые композиция и эффект. К созданию дизайна обложки коллектив также подошел со всей серьезностью - ее вид за время создания альбома неоднократно менялся.

Весь альбом был сочинен и записан на домашней студии Dani Ryan, исключение составляет лишь трек "Touch my dress", полностью созданный бас-гитаристом группы Никитой Андреевым. Остальной материал альбома был записан и сведен лидером группы Даниилом Равинским у него дома. Он, в свою очередь, благодарит звукоинженера Каспарса Греизиса за советы в процессе работы над звуком, а также за финальный мастеринг альбома.