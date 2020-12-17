"Электронная музыка - это не так просто": Puffin из Даугавпилса, который в Spotify обогнал Эминема
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В начале декабря латвийский музыкант, диджей и продюсер Puffin (Дмитрий Панфилов) выпустил новый четырехтрековый EP "Deviant Art". Он вышел под крылом местного лейбла Ligurian Media. RUS TVNET решил рассказать про этого артиста в рамках рубрики "Made in LV".
- Расскажи подробнее о себе. Откуда ты? Где родился, учился и жил?
- Зовут меня Дмитрий, родом из города Даугавпилса. Там провел свое детство и юношество и уже более 10 лет живу в Риге. Причиной переезда в Ригу стал университет, потому что я начал учебу в Даугавпилсском филиале РТУ и нужно было ехать в Ригу оканчивать образование.
- Как музыка пришла в твою жизнь? Что она для тебя значит?
- Музыка всегда была частью моей жизни. Даже когда я был маленький, я постоянно ходил и напевал разные мелодии, будь то любимые песни или мелодии из любимых видеоигр. Мой отец играл на гитаре, мои другие родственники всегда как-то были связаны с музыкой. Видимо, это передалось по наследству.
До того момента, как я начал изучать какой-либо инструмент, я, слушая музыку один дома, представлял себя играющим на сцене в группе. Через такое, наверное, многие проходили, но мне почему-то казалось, что это связано с моим будущим.
Потом мне достался маленький кассетный диктофон, и я начал баловаться с записью разных звуков, пытался собирать какие-то странные фразы из разных сэмплов с телевизора и популярной музыки. Пытался как-то петь и записывать себя.
Потом родители брату подарили детский синтезатор, и я начал на нем подбирать мелодии любимых песен.
Ну и впоследствии добрался до гитары, где-то в возрасте 16 лет, и это я считаю серьезной точкой отсчета.
- Я тебя знаю как бас-гитариста группы Mayla? Расскажи, как ты познакомился с ребятами из коллектива? Как все начиналось? Где вы выступали?
- Да, верно, я играю на басу в Mayla, также занимаюсь записью/сведением нашей музыки - выходит, что и инженерная часть тоже на мне.
Познакомился со всеми, еще когда жил в Даугавпилсе. Мы все успели друг с другом перезнакомиться и поиграть в разных коллективах. С Владом (гитаристом) мы уже давно занимались всякими музыкальными экспериментами, можно даже считать, что вместе учились всему, что умели на тот момент. Даже альбом успели записать и пройти все стадии от написания до релиза на болванках для друзей.
После переезда в Ригу мы с Вадимом (вокалистом) начали думать о том, чтобы начать новый проект. Так как на то время я уже довольно неплохо разбирался в электронике, мы пробовали смешивать жанры, экспериментировали. Но то, что получалось, не особо двигалось вперед, поэтому спустя какое-то время мы решили собрать команду, чтобы играть тяжелую музыку, которая заставляет двигаться.
Спустя несколько лет после работы над материалом мы записали одну демо-песню и дебютировали с концертом в Даугавпилсе - в месте Artilerijas Pagrabi. Мы были просто в шоке от реакции публики! Под нас устроили мошпит (mosh pit - движение толпы на концертах тяжелой музыки, когда люди на танцполе сначала расходятся, образуя пустой круг, а во время "взрывного" момента выступления все участники с разбегу прыгают в центр этого круга, крича и толкая друг друга. - Прим. ред.), было жарко, душно, мощно - в общем, так, как должен проходить настоящий метал-концерт.
Из самых значимых моментов могу выделить два выпущенных альбома, несколько клипов и то, что мы попали в финал Waken Metal Battle Latvia. После конкурса Metal Battle решили не участвовать в конкурсах и добиваться всего своими силами.
Также мы сами себе организовали тур по Балтии, объездили почти все крупные города Латвии, Литвы и Эстонии. Литва оказалась самой отзывчивой, хочется туда вернуться после пандемии с концертом!
Много чего успели сделать, продолжаем делать дальше, но в условиях пандемии мы притормозили деятельность после выпуска второго альбома, пока занялись своими проектами.
- Расскажи подробнее про свой сольный проект.
- Я всегда занимался электронной музыкой, параллельно играя метал. Я тогда считал, что электронную музыку делать просто, что ее за человека пишет компьютер и что это вообще детский лепет. До момента, пока ко мне на диске не попала программа FL Studio 4. На тот момент у меня был слабенький компьютер, дешевые колонки и огромное желание попробовать. Когда открыл программу, первая мысль была - "офигеть, сколько кнопок".
Электронная музыка в том числе. И даже могу добавить, что для каждого поджанра в электронной музыке есть свои правила, свои рекомендации и фишки.
Когда я начал делать первые треки, мне нужно было как-то назвать себя. На дворе была зима 2006 года, и я на тот момент еще учился в школе. На уроке английского в учебнике увидел птицу Puffin (по-русски - тупик, или топорик), и мне одноклассник посоветовал взять этот псевдоним. Ведь Дим всегда было в классе несколько, нужно было их как-то отличать, и меня называли обычно Панф. Было созвучно, почему бы и нет? И вот уже на протяжении 14 лет Puffin - это мое второе имя!
На протяжении всего этого времени я просто делал электронную музыку, экспериментировал с жанрами и выкладывал в интернет на форумы, YouTube, всякие хостинги для музыки.
Некоторые треки хорошо "залетали", некоторые - нет, но до сих пор кто-то иногда их находит и слушает. Я бы большую часть из них переделал, но решил все же двигаться вперед.
Его очень хорошо приняли, трек Lokomotiv собрал более 300 000 прослушиваний на Spotify.
Также альбом получил номинацию Zelta Mikrofons как "лучший электронный альбом" 2018 года в Латвии. Приз я не получил, но даже номинация много для меня значила.
До выпуска Home я начал выступать с DJ-сетами по Латвии. Сначала в коллаборации с известным местным музыкантом Urbanstep, потом уже полноценно играл свои сеты, постепенно замещая чужую музыку своей.
Затем я выпустил несколько синглов, ремикс на трек местной группы Podruga, который вышел на сборнике ремиксов на кассетах. Выпустил экспериментальный ЕР "Das Mycel".
Deviant Art - это мини-альбом. Он посвящен моим рассуждениям о современном искусстве.
Люди перестают вкладывать душу в свое творчество. Найти нечто стоящее среди миллионов копий становится сложно. Заметно, как разврат, жестокость и лицемерие заменили нам нравственность, благородство и взаимопонимание. Сила искусства недооценена. Вот отсюда и названия треков и темный "вайб" альбома.
А вообще, каждое мое живое выступление - это импровизация. Я не играю чужие треки во время сетов, я использую синтезаторы и делаю музыку "на лету". Во-первых, мне так интереснее, во-вторых - то, что происходит на выступлении, это только "здесь и сейчас", и второй раз так не будет. Я, конечно, играю какие-то заготовки и зарисовки, которые повторяются, но основное время это - импровизация, игра с темпами, ритмами, звуками, мелодиями - своеобразный техно-джаз.
- Почему ты решил играть такую музыку?
- На протяжении последних 14 лет я постоянно нахожу что-то новое, слушаю, вдохновляюсь, и это находит отражение в моей музыке. Когда я только начинал, был популярен транс, и я пробовал его писать. Потом в 2009-м я нашел жанр dubstep, попробовал сделать что-то похожее. Дальше были пробы пера в таких жанрах: chiptune hip-hop биты, drum’n’bass, русский шансон, retrowave, witch house, neurofunk и в конце концов - techno, acid и IDM.
Я поймал себя на том, что я слушаю очень много экспериментальной музыки от людей, которые работают в индустрии кино как саунд-дизайнеры. У них интересная подача, уникальный подход и атмосфера, которая сильно отличается от мейнстрима.
По сути, я занимаюсь тем же - постоянно экспериментирую, нахожу что-то новое, делаю и делюсь этим. Жанр techno для этого очень хорошо подходит, потому что он ставит рамки, но не ограничивает поле для экспериментов. В нем есть и агрессия, и мелодизм, темная атмосфера и танцевальные ритмы - все то, что я люблю. Конечно, я не всегда остаюсь в этих рамках, но стараюсь держаться за них, чтобы уж совсем в дебри экспериментов не уйти.
- Есть ли будущее у электронного андерграунда в Латвии?
- Определенно есть. У нас много талантливых музыкантов и продюсеров. Проблема в том, что у нас мало специалистов по музыкальному маркетингу. Это то, что двигает хороший андерграунд в массы.
Еще я вижу, как образуется общая сцена: мы с местными ребятами общаемся, обмениваемся опытом, делаем ивенты вместе и стараемся нашу музыку донести до слушателей.
Мы далеки физически от больших знаменитых тусовок, мы тут сами по себе пытаемся держать все на плаву. Я уверен, у нас все получится. Главное - пережить пандемию.
- Какие места до пандемии считались топовыми для почитателей такой музыки?
- Сейчас есть несколько крутых мест, где можно послушать техно. В Риге очень крутое место - это клуб Serviss. Сделан людьми, которые искренне любят эту музыку и эту культуру, делают ивенты так, какими они должны быть. За отличным опытом советую сходить туда.
Не отстает и Autentika. Они до начала пандемии начали привозить крутых ребят и очень много вкладываться в продвижение этой культуры. Они расширились, сделали несколько залов - очень приятно наблюдать, как место из маленького пошарпанного домика превратилось в одну из точек притяжения города.
И напоследок - One One. Он существует уже давно, но первый раз мне удалось там поиграть только в этом году. Хорошее место, отличный свет и звук. Но туда почему-то я заходил реже, чем в первые два.
- Назови имена латвийских диджеев, которых надо обязательно послушать?
- Если говорим о техно, то советую послушать таких ребят, как Pluneptune, Trashy Kid, E91, Nina Elektrichka, Sabinē, Michael Myth, Paul Hnikin, Cursal, Enkurs. Эти ребята всегда оставляют публику довольной.
Из остальной электронной и околоэлектронной музыки мне нравится, что делают Nikola Negorod, Podruga, Rabenau, Valters Medniex, Urbanstep, Tomas Haze, Dani Ryan.
- Как ты думаешь, стоит ли что-то делать в творчестве, если большинство против?
- Надо понять, против чего это большинство. Если они просто говорят "это фуфло, мне не нравится, не делай так", их надо игнорировать и продолжать.
Если говорят "это плохо, потому что…" - это уже аргументированная критика, к которой нужно прислушиваться. Ведь мы учимся на ошибках, и ошибки делают нас уникальными. Если все будут делать все идеально, везде будут копии. Вся суть в нюансах и ошибках, которые даже иногда не заметны.
- Твое кредо?
Она как раз описывает мой подход к творчеству и взаимодействию с другими людьми. Понравилась музыка - поделись с другими, помоги музыканту стать более известным.