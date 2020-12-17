"Электронная музыка - это не так просто": Puffin из Даугавпилса, который в Spotify обогнал Эминема

В начале декабря латвийский музыкант, диджей и продюсер Puffin (Дмитрий Панфилов) выпустил новый четырехтрековый EP "Deviant Art". Он вышел под крылом местного лейбла Ligurian Media. RUS TVNET решил рассказать про этого артиста в рамках рубрики "Made in LV".

- Расскажи подробнее о себе. Откуда ты? Где родился, учился и жил?

- Зовут меня Дмитрий, родом из города Даугавпилса. Там провел свое детство и юношество и уже более 10 лет живу в Риге. Причиной переезда в Ригу стал университет, потому что я начал учебу в Даугавпилсском филиале РТУ и нужно было ехать в Ригу оканчивать образование.

Дмитрий Панфилов ФОТО: из личного архива Дмитрия Панфилова

- Как музыка пришла в твою жизнь? Что она для тебя значит?

- Музыка всегда была частью моей жизни. Даже когда я был маленький, я постоянно ходил и напевал разные мелодии, будь то любимые песни или мелодии из любимых видеоигр. Мой отец играл на гитаре, мои другие родственники всегда как-то были связаны с музыкой. Видимо, это передалось по наследству.

До того момента, как я начал изучать какой-либо инструмент, я, слушая музыку один дома, представлял себя играющим на сцене в группе. Через такое, наверное, многие проходили, но мне почему-то казалось, что это связано с моим будущим.

Потом мне достался маленький кассетный диктофон, и я начал баловаться с записью разных звуков, пытался собирать какие-то странные фразы из разных сэмплов с телевизора и популярной музыки. Пытался как-то петь и записывать себя.

Потом родители брату подарили детский синтезатор, и я начал на нем подбирать мелодии любимых песен.

Ну и впоследствии добрался до гитары, где-то в возрасте 16 лет, и это я считаю серьезной точкой отсчета.

Дмитрий Панфилов ФОТО: из личного архива Дмитрия Панфилова

- Я тебя знаю как бас-гитариста группы Mayla? Расскажи, как ты познакомился с ребятами из коллектива? Как все начиналось? Где вы выступали?

- Да, верно, я играю на басу в Mayla, также занимаюсь записью/сведением нашей музыки - выходит, что и инженерная часть тоже на мне.

Познакомился со всеми, еще когда жил в Даугавпилсе. Мы все успели друг с другом перезнакомиться и поиграть в разных коллективах. С Владом (гитаристом) мы уже давно занимались всякими музыкальными экспериментами, можно даже считать, что вместе учились всему, что умели на тот момент. Даже альбом успели записать и пройти все стадии от написания до релиза на болванках для друзей.

Влад, Дмитрий и Александр ФОТО: из личного архива Дмитрия Панфилова

После переезда в Ригу мы с Вадимом (вокалистом) начали думать о том, чтобы начать новый проект. Так как на то время я уже довольно неплохо разбирался в электронике, мы пробовали смешивать жанры, экспериментировали. Но то, что получалось, не особо двигалось вперед, поэтому спустя какое-то время мы решили собрать команду, чтобы играть тяжелую музыку, которая заставляет двигаться.

Спустя несколько лет после работы над материалом мы записали одну демо-песню и дебютировали с концертом в Даугавпилсе - в месте Artilerijas Pagrabi. Мы были просто в шоке от реакции публики! Под нас устроили мошпит (mosh pit - движение толпы на концертах тяжелой музыки, когда люди на танцполе сначала расходятся, образуя пустой круг, а во время "взрывного" момента выступления все участники с разбегу прыгают в центр этого круга, крича и толкая друг друга. - Прим. ред.), было жарко, душно, мощно - в общем, так, как должен проходить настоящий метал-концерт.

Это дало пинок заниматься группой более упорно, поэтому мы продолжили выступать по разным клубам, а также записывали свой первый альбом Possession of the Wretched.

Из самых значимых моментов могу выделить два выпущенных альбома, несколько клипов и то, что мы попали в финал Waken Metal Battle Latvia. После конкурса Metal Battle решили не участвовать в конкурсах и добиваться всего своими силами.

Также мы сами себе организовали тур по Балтии, объездили почти все крупные города Латвии, Литвы и Эстонии. Литва оказалась самой отзывчивой, хочется туда вернуться после пандемии с концертом!

Еще мы успели познакомиться и выступить с разными популярными коллективами, такими как Black Tongue, Amatory, Психея и так далее.

Много чего успели сделать, продолжаем делать дальше, но в условиях пандемии мы притормозили деятельность после выпуска второго альбома, пока занялись своими проектами.

Дмитрий Панфилов ФОТО: из личного архива Дмитрия Панфилова

- Расскажи подробнее про свой сольный проект.

- Я всегда занимался электронной музыкой, параллельно играя метал. Я тогда считал, что электронную музыку делать просто, что ее за человека пишет компьютер и что это вообще детский лепет. До момента, пока ко мне на диске не попала программа FL Studio 4. На тот момент у меня был слабенький компьютер, дешевые колонки и огромное желание попробовать. Когда открыл программу, первая мысль была - "офигеть, сколько кнопок".

Я начал изучать программу и понял, что электронная музыка - это не так просто, как кажется. Впоследствии я понял, что, как и у любого дела, во всем есть свои уникальные фишки. Чем больше фишек ты знаешь - тем больше ты разбираешься в теме.

Электронная музыка в том числе. И даже могу добавить, что для каждого поджанра в электронной музыке есть свои правила, свои рекомендации и фишки.

Дмитрий Панфилов ФОТО: из личного архива Дмитрия Панфилова

Когда я начал делать первые треки, мне нужно было как-то назвать себя. На дворе была зима 2006 года, и я на тот момент еще учился в школе. На уроке английского в учебнике увидел птицу Puffin (по-русски - тупик, или топорик), и мне одноклассник посоветовал взять этот псевдоним. Ведь Дим всегда было в классе несколько, нужно было их как-то отличать, и меня называли обычно Панф. Было созвучно, почему бы и нет? И вот уже на протяжении 14 лет Puffin - это мое второе имя!

Дмитрий Панфилов ФОТО: из личного архива Дмитрия Панфилова

На протяжении всего этого времени я просто делал электронную музыку, экспериментировал с жанрами и выкладывал в интернет на форумы, YouTube, всякие хостинги для музыки.

У меня не было цели заработать, я делал это ради удовольствия.

Некоторые треки хорошо "залетали", некоторые - нет, но до сих пор кто-то иногда их находит и слушает. Я бы большую часть из них переделал, но решил все же двигаться вперед.

И вот только к 2018-му я нашел в себе смелость собрать пачку новых треков и выпустить дебютный альбом Home, посвященный моему родному городу Даугавпилсу.

Его очень хорошо приняли, трек Lokomotiv собрал более 300 000 прослушиваний на Spotify.

С этим треком вообще забавная история, когда благодаря случайному совпадению он попал в топ-50 вирусных треков в Турции на Spotify и добрался до 12-го места в чарте, обогнав Эминема.

Также альбом получил номинацию Zelta Mikrofons как "лучший электронный альбом" 2018 года в Латвии. Приз я не получил, но даже номинация много для меня значила.

Дмитрий Панфилов ФОТО: из личного архива Дмитрия Панфилова

До выпуска Home я начал выступать с DJ-сетами по Латвии. Сначала в коллаборации с известным местным музыкантом Urbanstep, потом уже полноценно играл свои сеты, постепенно замещая чужую музыку своей.

Затем я выпустил несколько синглов, ремикс на трек местной группы Podruga, который вышел на сборнике ремиксов на кассетах. Выпустил экспериментальный ЕР "Das Mycel".

В этом году я успел выпустил трек в честь Дня космонавтики - Gagarin, неофициальный ремикс (своего рода "аудиоанекдот") на трек Михаила Шуфутинского "3 сентября" и закончил год ЕР под названием "Deviant Art".

Deviant Art - это мини-альбом. Он посвящен моим рассуждениям о современном искусстве.

Ведь сейчас коммерция поглощает искусство и оно теряет свой изначальный смысл. Искусство перестало воплощать идеи и красоту. Оно стало пустым и безвкусным, очередным способом заработать денег.

Люди перестают вкладывать душу в свое творчество. Найти нечто стоящее среди миллионов копий становится сложно. Заметно, как разврат, жестокость и лицемерие заменили нам нравственность, благородство и взаимопонимание. Сила искусства недооценена. Вот отсюда и названия треков и темный "вайб" альбома.

Трек Deviant Art я считаю, наверное, одним из своих лучших творений, уж настолько он хорошо получился. Выслал альбом на оценку жюри в Zelta Mikrofons, посмотрим, получу ли я в этом году номинацию. А может, и статуэтку?

А вообще, каждое мое живое выступление - это импровизация. Я не играю чужие треки во время сетов, я использую синтезаторы и делаю музыку "на лету". Во-первых, мне так интереснее, во-вторых - то, что происходит на выступлении, это только "здесь и сейчас", и второй раз так не будет. Я, конечно, играю какие-то заготовки и зарисовки, которые повторяются, но основное время это - импровизация, игра с темпами, ритмами, звуками, мелодиями - своеобразный техно-джаз.

Дмитрий Панфилов ФОТО: из личного архива Дмитрия Панфилова

- Почему ты решил играть такую музыку?

- На протяжении последних 14 лет я постоянно нахожу что-то новое, слушаю, вдохновляюсь, и это находит отражение в моей музыке. Когда я только начинал, был популярен транс, и я пробовал его писать. Потом в 2009-м я нашел жанр dubstep, попробовал сделать что-то похожее. Дальше были пробы пера в таких жанрах: chiptune hip-hop биты, drum’n’bass, русский шансон, retrowave, witch house, neurofunk и в конце концов - techno, acid и IDM.

Меня всегда привлекали новые жанры, которые сидят в андерграунде. Это самая честная музыка, которую делают не ради денег, а ради идеи. Как только жанр уходит в коммерцию, теряется вся магия.

Я поймал себя на том, что я слушаю очень много экспериментальной музыки от людей, которые работают в индустрии кино как саунд-дизайнеры. У них интересная подача, уникальный подход и атмосфера, которая сильно отличается от мейнстрима.

По сути, я занимаюсь тем же - постоянно экспериментирую, нахожу что-то новое, делаю и делюсь этим. Жанр techno для этого очень хорошо подходит, потому что он ставит рамки, но не ограничивает поле для экспериментов. В нем есть и агрессия, и мелодизм, темная атмосфера и танцевальные ритмы - все то, что я люблю. Конечно, я не всегда остаюсь в этих рамках, но стараюсь держаться за них, чтобы уж совсем в дебри экспериментов не уйти.

Дмитрий Панфилов ФОТО: из личного архива Дмитрия Панфилова

- Есть ли будущее у электронного андерграунда в Латвии?

- Определенно есть. У нас много талантливых музыкантов и продюсеров. Проблема в том, что у нас мало специалистов по музыкальному маркетингу. Это то, что двигает хороший андерграунд в массы.

К сожалению, в Латвии в этой сфере денег много не заработаешь, да и, по словам знакомых специалистов, музыкальный маркетинг - это самый сложный маркетинг. Маркетинг - это ключ ко всему в современном мире, без него ничто работать и зарабатывать не будет.

Еще я вижу, как образуется общая сцена: мы с местными ребятами общаемся, обмениваемся опытом, делаем ивенты вместе и стараемся нашу музыку донести до слушателей.

Проблема Латвии - это малое количество людей. Если бы у нас было больше людей, цифры в социальных сетях были бы больше, а там уже и алгоритмы помогали бы. Так что быть музыкантом в Латвии - это как начинать игру на самом высоком уровне сложности.

Мы далеки физически от больших знаменитых тусовок, мы тут сами по себе пытаемся держать все на плаву. Я уверен, у нас все получится. Главное - пережить пандемию.

- Какие места до пандемии считались топовыми для почитателей такой музыки?

- Сейчас есть несколько крутых мест, где можно послушать техно. В Риге очень крутое место - это клуб Serviss. Сделан людьми, которые искренне любят эту музыку и эту культуру, делают ивенты так, какими они должны быть. За отличным опытом советую сходить туда.

Не отстает и Autentika. Они до начала пандемии начали привозить крутых ребят и очень много вкладываться в продвижение этой культуры. Они расширились, сделали несколько залов - очень приятно наблюдать, как место из маленького пошарпанного домика превратилось в одну из точек притяжения города.

И напоследок - One One. Он существует уже давно, но первый раз мне удалось там поиграть только в этом году. Хорошее место, отличный свет и звук. Но туда почему-то я заходил реже, чем в первые два.

Дмитрий Панфилов ФОТО: из личного архива Дмитрия Панфилова

- Назови имена латвийских диджеев, которых надо обязательно послушать?

- Если говорим о техно, то советую послушать таких ребят, как Pluneptune, Trashy Kid, E91, Nina Elektrichka, Sabinē, Michael Myth, Paul Hnikin, Cursal, Enkurs. Эти ребята всегда оставляют публику довольной.

Из остальной электронной и околоэлектронной музыки мне нравится, что делают Nikola Negorod, Podruga, Rabenau, Valters Medniex, Urbanstep, Tomas Haze, Dani Ryan.

Как видно, это довольно внушительный список и, как я упоминал ранее, у нас реально очень много талантливых ребят! Я упомянул не всех - это лишь те, кого я сразу вспомнил. Этот список гораздо больше.

- Как ты думаешь, стоит ли что-то делать в творчестве, если большинство против?

- Надо понять, против чего это большинство. Если они просто говорят "это фуфло, мне не нравится, не делай так", их надо игнорировать и продолжать.

Если говорят "это плохо, потому что…" - это уже аргументированная критика, к которой нужно прислушиваться. Ведь мы учимся на ошибках, и ошибки делают нас уникальными. Если все будут делать все идеально, везде будут копии. Вся суть в нюансах и ошибках, которые даже иногда не заметны.

- Твое кредо?

- Я давно придумал фразу, которая мне очень нравится: "Любое творчество должно поощряться, хотя бы вниманием".

Она как раз описывает мой подход к творчеству и взаимодействию с другими людьми. Понравилась музыка - поделись с другими, помоги музыканту стать более известным.