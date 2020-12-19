Барак Обама назвал российский фильм "Дылда" Кантемира Балагова любимым в 2020 году

Фильм "Дылда" молодого российского режиссера Кантемира Балагова удостоился отметки бывшего президента США Барака Обамы.
Список своих любимых фильмов 2020 года американский политик разместил в соцсетях. На вторую строчку своего рейтинга Обама поместил картину ученика Александра Сокурова - 29-летнего Кантемира.
Молодой режиссер поблагодарил экс-президента США через Instagram.
"Thank you Mr. President!" - написал Кантемир в комментариях к посту Обамы.
"Дылда" стала второй лентой Кантемира Балагова, показанной на Каннском кинофестивале. В этом году Балагов даже получил за нее премию Международной федерации кинопрессы FIPRESCI. А еще он вошел в список "30 самых перспективных россиян моложе 30 лет" по версии журнала Forbes.
Фильм "Дылда" рассказывает о жизни двух молодых девушек, которые возвращаются с фронта в послевоенный Ленинград в конце 1945 года. Вокруг них все пытаются начать новую мирную жизнь, но ужасы войны забыть не так просто.