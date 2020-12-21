Шнуров о Covid-19 и вакцине: "Слишком дорогое кино, чтобы так красиво снять"

"Никто пока не знает, как поведет себя вакцина через два года. Результатов клинических испытаний слишком мало. Подожду. Я не тороплюсь", - пояснил Шнуров.

Музыкант подчеркнул, что он - "человек, который в некотором роде занимался медицинскими вопросами", и поэтому понимает, "что пара месяцев для доскональной экспертизы - это ничто"

На вопрос, какими медицинскими вопросами Шнуров занимался, артист ответил, что спонсировал благотворительный проект по созданию обезболивающего для Института физиологии имени Павлова.

Тем не менее Сергей Шнуров никак не отрицает серьезность заболевания.

"Мы ведь видим переполненные больницы, закрытые гробы, горе родных и близких… Слишком дорогое кино, чтобы так красиво снять. Точно понимаю: угроза серьезная, сейчас идет эпидемиологическая война. Другое дело, что со временем Covid-19 должен стать рядовой болезнью типа гриппа, сезонным заболеванием. Но до этого момента сначала надо дожить", - подчеркнул он.

Говоря о своих доходах в пандемию Шнуров сказал:

"Мои рекламные контракты, которые, к счастью, в изобилии. Предложения поступают постоянно. Кроме того, авторские, они тоже не перестают капать".