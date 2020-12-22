Cамые частые вопросы о сне малыша в первый год жизни

Время летит незаметно... Кажется, еще совсем недавно мы впервые увиделись со своим малышом, а ему уже стукнуло пять месяцев! Итак, что же умеет кроха в этом чудесном возрасте? Рассказывает "Мамин Клуб"!
Карапуз весит уже вдвое больше, чем при рождении, сам переворачивается на животик, приветствует нас радостным криком, смеется и гулит.
Он уже очень хорошо держит голову и уверенно опирается на свои ладошки и ручки, многие малыши в этом возрасте крутятся на животике вокруг собственной оси.
Если ребенок переворачивается на живот, лежа в коляске, не стоит возвращать его в исходную позицию на спинку - позвольте ему поэкспериментировать! Ведь из позиции на животе меняется угол зрения и мир предстает в новых красках и очертаниях!
Самыми любимыми игрушками для крохи по-прежнему остаются его собственные ножки и ручки. Также ребенок вовсю готовится к освоению нового навыка - ползания. Обратите внимание: он все чаще может проводить время в так называемой позе садового гнома.
Малыш с любопытством рассматривает свои ручки, все тянет в рот, уверенно берет игрушки, держит их в руках, с интересом рассматривая, пускает пузыри, узнает родных, различает интонации.
Многих молодых родителей по-прежнему может волновать вопрос сна ребенка, а точнее - его отсутствие. Первый год жизни малыша - это, безусловно, вызов для новоиспеченных мам и пап, но следует запастись терпением и воспользоваться простыми, но эффективными методами по улучшению вашего режима. Поэтому в этот раз предлагаем информацию о сне малыша.
Развитие ребенка в первый год жизни: ответы на волнующие родителей вопросы о сне малыша
Сон малыша - вопрос, волнующий родителей во все времена. Бессонные ночи, беспокойство перед сном - такова реальность многих мам и пап.
Узнав, как устроен сон малыша, введя ритуалы и воспользовавшись некоторыми хитрыми приемами - режим сна крохи определенно можно стабилизировать, и бессонные ночи забудутся как страшный сон.
Новорожденный может проводить во сне до 20 часов в сутки, однако с каждым следующим месяцем режим сна будет меняться. Проведенное во сне время сократится, и постепенно малыш научится спать ночью, а дневной сон будет занимать все меньше и меньше времени.
Сколько должен спать ребенок?
Продолжительность сна ребенка обусловлена различными факторами, один из которых - его возраст: чем меньше малыш, тем больше времени он проводит во сне. У новорожденного сон занимает до 20 часов в сутки, а годовалый ребенок спит примерно 12 часов.
Сколько спит малыш в разных возрастных периодах?
- В возрасте от 1 до 4 недель: 15-16 часов в сутки. Как правило, непрерывный сон длится от 2 до 4 часов, после чего ребенок просыпается, чтобы подкрепиться. Преждевременно рожденные малыши могут проводить во сне больше времени. Поскольку у новорожденного еще нет внутренних биологических часов и понятия суточного ритма, его модель сна не связана со сменой дня и ночи.
- В возрасте от 1 до 4 месяцев: 14-15 часов в сутки. По достижении 6 недель родители могут заметить, что у ребенка выработался определенный цикл сна. Периоды во сне могут продолжатся 6 часов. Как правило, длительный сон происходит в ночное время суток.
- В возрасте от 4 до 12 месяцев: 13-14 часов в сутки. В идеале детки в этом возрасте проводят во сне 14 часов, однако реальность часто отличается от идеала и малыши решают, что им вполне достаточно и меньшего количества часов, проведенных во сне. Ведь вокруг происходит столько всего интересного, как же жалко все это проспать! В этот период стоит пристальное внимание уделить формированию определенного режима. Поскольку кроха становится все более социально активным существом, то и его режим все больше походит на режим взрослого - то есть большую часть времени он спит ночью, а количество дневных сиест постепенно сокращается. Если в возрасте 4 месяцев малыш может поспать днем 3 раза, то в 9 останется 2 дневных сна, а в год, как правило, все переходят на один дневной сон.
- В возрасте от 1 до 3 лет: 12-14 часов в сутки. В этом возрасте остается один дневной сон. Есть наблюдения, что дети от 1 до 3 лет спят около 10 часов в сутки, хотя следовало бы чуть больше! Зачастую малыши в этом возрасте просыпаются вместе с восходом солнца в период с 6:00 до 8:00 утра.
Фазы сна
Сон малыша можно разделить на две главные фазы - активная и глубокая - что объясняет порой совершенно внезапное пробуждение ребенка, который, казалось бы, только что так сладко спал.
Во время глубокой фазы сна все физиологические процессы в организме ребенка замедляются - дыхание и сердцебиение становятся менее интенсивными, снижается и тонус мышц.
В свою очередь, в активную фазу сна все тельце малыша выражает различные эмоции, на личике могут появляться разнообразные гримасы, ручки то сжимаются в кулачки, то снова расслабляются. Во время этой фазы кроха может сам себя разбудить своими же движениями.
Во время сна происходит возобновление сил и энергии малыша. Не зря говорится, что ребенок растет, пока спит, и это действительно так - во время сна активно выделяется гормон роста.
У новорожденного активная фаза сна составляет 70-80% от общего сна, однако уже через 2 недели этот процент сокращается до 50%, а в 4 месяца активная фаза сна занимает всего 40%.
Фазы сна у ребенка длятся от 40 до 90 минут, и поскольку малышу довольно сложно перейти из одной фазы в другую, часто он в этот пограничный момент просыпается и плачет, таким образом обращаясь за помощью к родителям. Если кроха во время сна плачет с закрытыми глазками, не торопитесь доставать его из кроватки. Можно нежно погладить малыша, убаюкать спокойным приглушенным голосом, и, скорее всего, ребенок успокоится и нырнет в следующую фазу сна.
Примерно в 4 месяца крохе уже более успешно удается переходить из одной фазы сна в другую, поэтому ночи к этому возрасту становятся, как правило, спокойнее.
Ритуалы отхода ко сну
Специалисты заметили, что расстройства сна реже наблюдаются у деток, с которыми родители практикуют введение ритуалов отхода ко сну. Детям нравится, когда им известен ход событий и он не меняется изо дня в день. В одно и то же время вечером следует повторять одни и те же действия в определенном порядке - ребенок очень скоро привыкнет к ритуалам и будет гораздо быстрее засыпать и лучше спать на протяжении всей ночи.
Главное, о чем нужно помнить, готовясь ко сну: ритуалы должны производиться в полном покое, без стресса, резких движений, чтобы не перевозбудить малыша и не прогнать сон.
Создайте свои ритуалы отхода ко сну, позаботьтесь о том, чтобы ребенок за это время успокоился и был готов заснуть. Что могут включать в себя вечерние ритуалы?
Купание
Купание практически всех деток приводит в полный восторг, поэтому принятие ванны каждый вечер нужно не столько для мытья, сколько для приятного времяпровождения - даем возможность крохе поплескаться, устать и успокоиться. Большинство малышей после водных процедур охотно отходят ко сну. Важно все необходимое для купания подготовить заранее, чтобы процедура проходила без спешки, суеты и стресса.
Массаж
Задача массажа - обеспечить малышу нежные и теплые прикосновения - к спинке, ручкам и ножкам, вызывая самые приятные эмоции у крохи. Массаж - это отличный способ сблизиться с малышом, к тому же благодаря подобным прикосновениям улучшается дыхание ребенка, циркуляция жидкости в организме, переваривание и рост.
Переодеваемся ко сну
После купания и массажа кроха, скорее всего, устанет, поэтому было бы хорошо подготовить одежку для сна заранее, чтобы без промедления переодеть его в нее. Выбираем свободную, удобную пижамку и подгузники, в которых ребенок останется сухим на протяжении всей ночи.
Кормление
После переодевания малыш готов к своей вечерней трапезе. Рекомендуем выключить телевизор, приглушить в комнате свет и позволить крохе спокойно, не торопясь, поесть.
Колыбельная
Большая часть малышей проваливается в царство сна уже во время кормления, но есть особо стойкие оловянные солдатики, которые все еще не закрыли свои глазки. Тут нам пригодится старый бабушкин метод - колыбельная. Совсем не обязательно обладать идеальными вокальными данными и даже знать слова, вы можете просто что-то тихонько мурлыкать себе под нос, главное - чтобы мелодия была плавной, а голос не слишком громким.
Обустройство места для сна
Существенное значение для качественного сна малыша имеет место, где он спит. Должно быть определенное место в доме, выделенное для сна малыша, которое будет удобным и безопасным!
Правильный свет
Чтобы сон малыша был крепким, необходимо правильное освещение. Лучше всего ребенку спится в темноте, поэтому позаботьтесь о наличии темных штор или жалюзи на окнах. Перед вечерним ритуалом приглушаем в комнате свет - это будет своего рода сигналом для малыша, что скоро ему пора баиньки. Пусть в непосредственной близости от детской кроватки стоит светильник, он пригодится вам во время ночных кормлений или смены подгузника.
Проветренное помещение
Нам, взрослым, тоже легче заснуть и лучше спится в хорошо проветренном помещении, температура в котором не слишком высокая и не очень низкая. Все те же рекомендации касаются и сна ребенка - проветриваем комнату перед сном и обеспечиваем оптимальную температуру в любое время года - плюс 20⁰С . Также важно позаботиться о необходимом уровне влажности - он должен быть не менее 60%.
Кроватка
Огромное значение имеет выбор матраса для малыша. Во-первых, он должен подходить по размеру, чтобы не образовывалось зазоров между матрасом и стенкой кроватки - это может быть небезопасно для маленьких ручек и ножек крохи. Во-вторых, матрац должен быть достаточно твердым и, в-третьих, изготовлен из природных материалов - например, из кокосовой стружки.
Обустройство кроватки
Обустраивая кроватку малыша, помним, что в ней не должно находиться ничего лишнего - никаких мягких игрушек и подвешенных каруселек - всему этому не место в кроватке ребенка. Допустимо класть рядом с малышом только его небольшую и любимую игрушку для сна, которую меняем на дневную игрушку сразу же после пробуждения крохи.
Частые ошибки родителей
Если укладывание спать каждый вечер превращается в настоящее испытание для всех членов семьи, сопровождаемое громким плачем малыша и беспокойством, необходимо удостовериться - все ли мы делаем правильно?
- Есть ли у нас свой вечерний ритуал отхода ко сну? Как уже говорилось ранее, ребенку крайне важно знать последовательность событий и ему нравится, когда изо дня в день повторяются одни и те же действия. Это успокаивает и помогает беспрепятственно заснуть.
- Возможно, мы игнорируем сигналы малыша, говорящие о его желании спать? Ребенок может тереть глазки, зевать, теряет интерес к происходящему вокруг. Ни в коем случае не пропускаем эти знаки - мы можем упустить идеальный момент отхода ко сну, и потом, когда малыш уже слишком устанет и перевозбудится, нам будет гораздо сложнее уложить его спать. Заблуждение считать, что чем сильней устанет кроха, тем быстрей заснет и лучше будет спать. Как раз наоборот - жди бессонной ночи!
- Малыша не кладут спать в одно и то же место? Чтобы сформировалась привычка здорового сна, необходимо соблюдать правило укладывания крохи в одно и то же место. Не следует допускать вариантов, когда сегодня малыш заснул в кроватке, завтра - на диване, послезавтра - в автокресле или в своем уголке для игр.
- Позволяем ребенку бодрствовать так долго, пока сам не заснет? Если разрешите крохе не спать до полуночи, наивно надеясь, что тем самым продлите себе завтрашний сон, то боимся вас расстроить - такому не бывать! Внутренний будильник у детей настолько безоговорочен и силен, что независимо от того, насколько поздно ребенок отошел ко сну, он проснется в привычное для себя время - скорее всего, рано утром и не в очень хорошем настроении: кому же нравится не высыпаться?!
Открывая для себя наш огромный мир, кроха учится в нем жить и подстраиваться, нам же следует быть хорошими проводниками - поддерживающими и защищающими от любых невзгод. Пусть время, проведенное с малышом, будет наполнено бесконечной любовью и глубоким смыслом!