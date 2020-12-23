Это как рождение четвертого ребенка: бывшая сотрудница LNT о работе в бургерной

Липиниеце, переквалифицировавшись из сотрудника телевидения в работодателя в ресторане "Burgers 66", не скрывает, что содержание предприятия сравнимо с рождением четвертого ребенка - "требовательного, сварливого, требующего присутствия 24 часа в сутки, семь дней в неделю".

"Мнение о том, что иметь собственный ресторан - это очень здорово - сильно романтизировано и, в основном, идет из кино. Чтобы хотя бы иногда у тебя была возможность посидеть на террасе с чашкой кофе в руках... за этим стоит тяжелая работа", - признает Липиниеце, добавляя, что пандемия из-за Covid-19 бросил свой вызов бизнесу.