Латвийская пианистка хочет взыскать от властей Италии компенсацию

Как поясняет Румпане, повторный суд признал суд первой инстанции виновным в том, что Румпане не был предупреждена о возбуждении дела против нее. В результате она сама не имела возможности повлиять или использовать что-либо в свою защиту.

В интервью Румпане заметила, что по-прежнему существует большая неопределенность в отношении ее задержания, поэтому она собирается взыскать компенсацию с Италии.

"Это было бы справедливо... Я не могла связаться со своей семьей в течение пяти дней, мои родители были расстроены и обеспокоены. Я не хочу оставлять все так, потому что было потрачено много денег, даже были взяты кредиты", - объяснила Румпане.