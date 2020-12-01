Латвийская пианистка хочет взыскать от властей Италии компенсацию

Пианистка, вокалистка, композитор, аранжировщик и педагог латвийской джазовой и популярной музыки Дженнифер Румпане более месяца находилась в итальянской тюрьме и только в конце ноября была оправдана в суде. Румпане в своем первом интервью журналу "Kas Jauns?" отметила, что собирается взыскать компенсацию.
Как поясняет Румпане, повторный суд признал суд первой инстанции виновным в том, что Румпане не был предупреждена о возбуждении дела против нее. В результате она сама не имела возможности повлиять или использовать что-либо в свою защиту.
В интервью Румпане заметила, что по-прежнему существует большая неопределенность в отношении ее задержания, поэтому она собирается взыскать компенсацию с Италии.
"Это было бы справедливо... Я не могла связаться со своей семьей в течение пяти дней, мои родители были расстроены и обеспокоены. Я не хочу оставлять все так, потому что было потрачено много денег, даже были взяты кредиты", - объяснила Румпане.
Напомним, Румпане более месяца находилась в итальянской тюрьме, так как в 2014 году ехала в общественном транспорте без билета и не раскрыла свою личность. Ранее родители Румпане для защиты и выплат за домашний арест потратили все свои накопления.